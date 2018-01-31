Волинські депутати просять виділити 600 мільйонів гривень на добудову шахти
Сьогодні, 00:23
Депутати Волинської обласної ради звернуться до президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра і міністра енергетики з приводу проблемних ситуацій на вугледобувних підприємствах Волині.
Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Волинської облради 3 жовтня. Його ухвалила постійна комісія обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, розповідає Район.in.ua.
Облрада надішле звернення президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку, Міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю.
У зверненні йдеться зокрема про шахту №10 «Нововолинська», на фінансування якої у держбюджеті на 2020 рік не передбачили коштів.
«…депутати Волинської обласної ради звертаються до Вас з проханням підтримати завершення будівництва вугледобувного підприємства «Шахта № 10 «Нововолинська» шляхом передбачення у Державному бюджеті України на 2020 рік видатків у розмірі 600 мільйонів гривень для проведення будівельних робіт та 70 мільйонів гривень – на утримання об’єкта», – йдеться у зверненні.
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Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Волинської облради 3 жовтня. Його ухвалила постійна комісія обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, розповідає Район.in.ua.
Облрада надішле звернення президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку, Міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю.
У зверненні йдеться зокрема про шахту №10 «Нововолинська», на фінансування якої у держбюджеті на 2020 рік не передбачили коштів.
«…депутати Волинської обласної ради звертаються до Вас з проханням підтримати завершення будівництва вугледобувного підприємства «Шахта № 10 «Нововолинська» шляхом передбачення у Державному бюджеті України на 2020 рік видатків у розмірі 600 мільйонів гривень для проведення будівельних робіт та 70 мільйонів гривень – на утримання об’єкта», – йдеться у зверненні.
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