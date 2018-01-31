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Волинські депутати просять виділити 600 мільйонів гривень на добудову шахти

Волинські депутати просять виділити 600 мільйонів гривень на добудову шахти
Депутати Волинської обласної ради звернуться до президента, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра і міністра енергетики з приводу проблемних ситуацій на вугледобувних підприємствах Волині.

Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті Волинської облради 3 жовтня. Його ухвалила постійна комісія обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, розповідає Район.in.ua.

Облрада надішле звернення президенту України Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку, Міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю.

У зверненні йдеться зокрема про шахту №10 «Нововолинська», на фінансування якої у держбюджеті на 2020 рік не передбачили коштів.

«…депутати Волинської обласної ради звертаються до Вас з проханням підтримати завершення будівництва вугледобувного підприємства «Шахта № 10 «Нововолинська» шляхом передбачення у Державному бюджеті України на 2020 рік видатків у розмірі 600 мільйонів гривень для проведення будівельних робіт та 70 мільйонів гривень – на утримання об’єкта», – йдеться у зверненні.

Волинські депутати просять виділити 600 мільйонів гривень на добудову шахти
Волинські депутати просять виділити 600 мільйонів гривень на добудову шахти

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Теги: шахта Нововолинська №10, гроші, звернення, депутати, добудова
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