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В Україні може здорожчати дизпаливо

В Україні може здорожчати дизпаливо
У жовтні в Україні прогнозують зростання вартості дизельного пального і автогазу, а ціни на бензини повинні залишитися на нинішньому рівні.

Про це повідомляє Auto24.

Вартість дизельного палива може зростати за вже наявного дефіциту, перебоїв поставок з-за кордону і ще низки причин. При цьому, за словами експертів, хоч поки що для споживачів ціна за літр цього пального тримається приблизно на одному рівні є тенденція до зростання.

“По дизелю з’явилися штучні проблеми. На жовтень ми можемо недоотримати 120-150 тисяч тонн дизеля. Очікування на ринку не дуже приємні”, – зауважує експерт енергоринку Леонід Косянчук.

На думку фахівців, одна з причин дефіциту – це введення спецмит на імпорт “дизеля” і скрапленого газу з Росії.

Крім того, зазначається, що тільки залізниця не здатна забезпечити необхідні обсяги поставок палива в Україну. При цьому, зі слів експерта, блокується розвантаження суден в портах Чорного моря, що також посилює дефіцитність дизельного палива.

Постачання бензину більш диверсифіковані, тому з ним не буде ризиків, відзначають експерти. Однак ціни на кордоні ростуть, і це може призвести до його подорожчання.

Щодо зрідженого газу експерти вважають, що він, як і дизельне пальне, може дорожчати через спецмита на російський експорт. Разом з тим, повідомляється, що трейдери закупили серйозні запаси автогазу і це може сприяти навіть його здешевлення в жовтні.

“Трейдери, щоб згладити свої витрати, законтрактували багато газу, і жовтень буде профіцитним. Цей профіцит буде тягнути (ціни) вниз. Інший фактор буде впливати на подорожчання”, – говорить Косянчук.

В той же час є ще причини, по якій може дорожчати автогаз – це зростання курсу долара і зростання цін на зріджений газ в Середземному морі.

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Теги: дизпаливо, автогаз, бензин, ціна
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