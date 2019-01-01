«Волинь» зустрінеться з аутсайдером Першої ліги
Сьогодні, 13:22
Луцька «Волинь» зустрінеться із запорізьким «Металургом», який займає останнє місце в турнірній таблиці Першої ліги.
Матч відбудеться 5 жовтня о 16:00 на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
В минулому турі «Волинь» повернулася на шлях перемог, обігравши «Агробізнес», який до попереднього туру лідирував у Першій лізі.
Незважаючи на успіх у домашньому поєдинку, команда Андрія Тлумака не зможе змінити своє турнірне положення у звітному турі, а відстань від лідера, як і раніше, складає цілих три перемоги.
Запорізький «Металург» до останнього боровся за потрапляння до Першої ліги на стику весни та літа, однак не зумів здолати «Агробізнес». Утім, доля підкинула команді тоді вже Івана Богатиря ще один шанс після того, як зі змагань знявся столичний «Арсенал-Київ». Єдине, чого не вистачило муніципальному футбольному клубу – це періоду підготовки та трансферного міжсезоння, які цілком і повністю проводилися з прицілом на сезон у Другій лізі.
Тож після феєричних 3:3 в першому турі на «Оболонь-Арені» господарі майбутнього матчу здобули лише три очки в десяти наступних іграх, та й узагалі – забивали цього сезону лише в трьох матчах.
Варто зазначити, що порожніє лазарет нашої команди – ще у попередніх поєдинках команді допомагали на полі Амбросій Чачуа та Олександр Климець, а перед матчем проти Запоріжжя мають бути готовими Тарас Михалик та Ростислав Волошинович.
Команди проводитимуть між собою перший очний поєдинок, хоча при цьому звично «рубаються» між собою в юнацькій Прем’єр-лізі чемпіонату України (там за останні півтора сезону «Хрестоносці» святкували три перемоги у трьох матчах).
Головним у матчі буде столичний арбітр Ігор Бич. До слова, якраз він поки що лишається фартовим для «Волині», адже обслуговував два переможні матч нашої команди – на початку попереднього чемпіонату наші футболісти на виїзді обіграли «Агробізнес» (2:0), а потім восени у важкому матчі здолали вдома «Прикарпаття» (1:0). Асистенти арбітра – Денис Романов (Дніпро) та Ігор Жосан (Херсон). Резервний арбітр – Антон Ісаєв (Запоріжжя). Спостерігач арбітражу – Олександр Іванов (Донецька область).
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Матч відбудеться 5 жовтня о 16:00 на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
В минулому турі «Волинь» повернулася на шлях перемог, обігравши «Агробізнес», який до попереднього туру лідирував у Першій лізі.
Незважаючи на успіх у домашньому поєдинку, команда Андрія Тлумака не зможе змінити своє турнірне положення у звітному турі, а відстань від лідера, як і раніше, складає цілих три перемоги.
Запорізький «Металург» до останнього боровся за потрапляння до Першої ліги на стику весни та літа, однак не зумів здолати «Агробізнес». Утім, доля підкинула команді тоді вже Івана Богатиря ще один шанс після того, як зі змагань знявся столичний «Арсенал-Київ». Єдине, чого не вистачило муніципальному футбольному клубу – це періоду підготовки та трансферного міжсезоння, які цілком і повністю проводилися з прицілом на сезон у Другій лізі.
Тож після феєричних 3:3 в першому турі на «Оболонь-Арені» господарі майбутнього матчу здобули лише три очки в десяти наступних іграх, та й узагалі – забивали цього сезону лише в трьох матчах.
Варто зазначити, що порожніє лазарет нашої команди – ще у попередніх поєдинках команді допомагали на полі Амбросій Чачуа та Олександр Климець, а перед матчем проти Запоріжжя мають бути готовими Тарас Михалик та Ростислав Волошинович.
Команди проводитимуть між собою перший очний поєдинок, хоча при цьому звично «рубаються» між собою в юнацькій Прем’єр-лізі чемпіонату України (там за останні півтора сезону «Хрестоносці» святкували три перемоги у трьох матчах).
Головним у матчі буде столичний арбітр Ігор Бич. До слова, якраз він поки що лишається фартовим для «Волині», адже обслуговував два переможні матч нашої команди – на початку попереднього чемпіонату наші футболісти на виїзді обіграли «Агробізнес» (2:0), а потім восени у важкому матчі здолали вдома «Прикарпаття» (1:0). Асистенти арбітра – Денис Романов (Дніпро) та Ігор Жосан (Херсон). Резервний арбітр – Антон Ісаєв (Запоріжжя). Спостерігач арбітражу – Олександр Іванов (Донецька область).
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