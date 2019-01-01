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Луцька фірма заплатила понад пів мільйона штрафу

Луцька фірма заплатила понад пів мільйона штрафу
Луцька місцева прокуратура в інтересах держави в особі Луцької міської ради стягнула з ТВО "Спектр Центр" штраф у розмірі 642 115 тисяч гривень за використання земельної ділянки без відповідних документів.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Правовими підставами пре'явлення позову стали норми земельного законодавства, відповідно до яких особа, яка набула майно, розташоване на земельній ділянці комунальної власності, зобов'язана укласти договір оренди цієї ділянки.

Попри те, що суб'єкт господарювання придбав нерухоме майно у грудні 2015 року, договір оренди земельної ділянки, на якій воно розташоване, уклали лише у вересні 2017 року.

За результатами розгляду справи суд першої інстанції у лютому 2019 року задовольнив позовні вимоги прокуратури, суд апеляційної інстанції залишив це рішення в силі, відтак із господарчого товариства стягнули на користь Луцької міської ради кошти за використання земельної ділянки без правової підстави.


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Теги: прокуратура Волині, ТВО, штраф
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