Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 жовтня





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько 0…+1 градуса, удень – +8…+10.



Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько 0…+1 градуса, удень – +8…+10.Вітер західний, південний і південно-західний, 1-6 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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