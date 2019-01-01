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Курс валют у Луцьку на 8 жовтня

Курс валют у Луцьку на 8 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.625, а продаж - 25.180.

Євро при купівлі становить - 26.937, продажу - 27.673.

Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.846, продаж - 6.406.

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Теги: курс валют, Луцьк
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