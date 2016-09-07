У маршрутці «Луцьк-Ківерці» злодій вкрав гроші у чоловіка





Так, 7 жовтня, до поліції звернувся 54-річний житель Ківерцівського району. Чоловік повідомив, що наприкінці вересня у міжміському маршрутному таксі «Луцьк – Ківерці» у нього викрали гроші у сумі 850 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Ківерцівського району.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині злодій у маршрутному таксі вкрав гроші у пасажира.Так, 7 жовтня, до поліції звернувся 54-річний житель Ківерцівського району. Чоловік повідомив, що наприкінці вересня у міжміському маршрутному таксі «Луцьк – Ківерці» у нього викрали гроші у сумі 850 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Ківерцівського району.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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