У маршрутці «Луцьк-Ківерці» злодій вкрав гроші у чоловіка
Сьогодні, 12:44
На Волині злодій у маршрутному таксі вкрав гроші у пасажира.
Так, 7 жовтня, до поліції звернувся 54-річний житель Ківерцівського району. Чоловік повідомив, що наприкінці вересня у міжміському маршрутному таксі «Луцьк – Ківерці» у нього викрали гроші у сумі 850 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Ківерцівського району.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Так, 7 жовтня, до поліції звернувся 54-річний житель Ківерцівського району. Чоловік повідомив, що наприкінці вересня у міжміському маршрутному таксі «Луцьк – Ківерці» у нього викрали гроші у сумі 850 гривень, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 22-річний житель Ківерцівського району.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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