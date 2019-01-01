Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку велосипеда





Інцидент трапився у неділю, 6 жовтня, - повідомляє



До поліції звернувся 40-річний житель міста Ковель. Чоловік повідомив, що на вулиці Петра Могили у нього викрали його велосипед «Aist». Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тисяча гривень.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Ковеля.



За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у місцевого жителя викрали велосипед вартістю 1 тисяча гривень.Інцидент трапився у неділю, 6 жовтня, - повідомляє Нацполіція Волині. До поліції звернувся 40-річний житель міста Ковель. Чоловік повідомив, що на вулиці Петра Могили у нього викрали його велосипед «Aist». Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тисяча гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Ковеля.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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