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Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку велосипеда

Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку велосипеда
У Ковелі у місцевого жителя викрали велосипед вартістю 1 тисяча гривень.

Інцидент трапився у неділю, 6 жовтня, - повідомляє Нацполіція Волині.

До поліції звернувся 40-річний житель міста Ковель. Чоловік повідомив, що на вулиці Петра Могили у нього викрали його велосипед «Aist». Сума завданих матеріальних збитків становить 1 тисяча гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 26-річний житель Ковеля.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.





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Теги: Ковель, крадіжка велосипеда, поліція
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