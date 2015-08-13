У Луцьку вандали понівечили могили
Сьогодні, 10:13
У Луцьку невідомі пошкодили могили.
Повідомлення в поліцію про наругу над похованням надійшло 8 жовтня вранці, з вулиці Селищної, - пише Волинь-нова.
Як розповіла заявниця, невідомі понищили та викрали частину металевої огорожі з могили родичів. Також пошкодили й побили облицювальну плитку.
Схоже повідомлення надходило до поліції і з Ковеля. Тут невідомі зловмисники позривали надгробні таблички з 9 могил похованих польських поліцейських.
Ольга Бузулук
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Повідомлення в поліцію про наругу над похованням надійшло 8 жовтня вранці, з вулиці Селищної, - пише Волинь-нова.
Як розповіла заявниця, невідомі понищили та викрали частину металевої огорожі з могили родичів. Також пошкодили й побили облицювальну плитку.
Схоже повідомлення надходило до поліції і з Ковеля. Тут невідомі зловмисники позривали надгробні таблички з 9 могил похованих польських поліцейських.
Ольга Бузулук
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