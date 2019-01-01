Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 жовтня







Володимир-Волинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

с.Радовичі вул.Молодіжна, Набережна, Шкільна

2. 10:00-16:00

с.Милятин вул.Грицюка

3. 9:00-16:00

с.Н.Лішня вул. Миру, Шкільна



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 14:00

м. Камінь – Каширський,

пров.Неродів, вул.Неродів.

2. 13:00 – 16:00

Римо-католицька церква (каплиця, магазин, костел)

м. Камінь – Каширський,

пров.Неродів, вул.Неродів.



Ківерцівський район



1. 8:30-17:00

м.Ківерці

ФОП Скарвінко Віра Юліанівна

м.Ківерці

вул.Козацька,буд.1-30, пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,

вул.Мічуріна,буд.1-30

вул.Медвєвєва,буд.1-30

вул.Воровського,буд.1-71

вул.Зелена,буд.1-26, вул.П.Савельєвої,буд.1-27



Ковельський район



1. 9:00-17:00

Ков.управління освіти виконком.

ПАТ" Волиньгаз "

ПТМ"Ковельтепло"

ТзОВ "АСТЕЛІТ"

Ковельське УВКГ

ФОП Кузьмик П.П.

ФОП Дем'янчук Ю.В

ФОП Кисляк Л.А.

Церква ХВЕП м.Ковель, вул.Симоненка, В.Стуса



2. ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-12



9:00-17:00 СФГ "Фасти"

ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

Філія ДВТП"Волиньфар"

СТ "Каскад-Плюс"

ПАТ"Укртелеком"

С/Р Любитів

Ковельське МТМО

ПАТ"Укртрансгаз"

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

С/Р Дроздні

Львівська залізниця

СТз ОВ "Птахівниче"

ФОП Демчук С.М.

Церква

ПрАТ "СК "Уніка"

УДП "Укрінтеравтосервіс"

с.Любитів

с.Ворона

с.Рокитниця

с.Дроздні

с.Воля Любитівська



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони

Вимкнень споживачів не заплановано



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ

Інформацію не надано



Ратнівський район

Інформацію не надано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище, вул.Дібрівська, Шевченка, Прилісна, 1-3,4,6, Польова,1-43,2-52,45-51.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул.Польова, Молодіжна, Ювілейна

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище

5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка с.Трилісці

с.Мар’янівка

с.Линівка

с.Малинівка

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова

10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ

с.Забара

с.Мирославка

с.Мильськ



11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл кар’єр.

с.Духче

с.Берегове

с.Сокіл





Старовижівський район



1. ЩТП-270 10:00-16:00 с Мизово вул Ковельська, Секунська

2. ПЛ-10кВ Л-27-07 статистики,п п Олексюк,п п Симонюк,магазин Прим"єр,магазин Мото,ТЗОВ Вижівка. 10:00-16:00 Аптека-36, Управління смт СТ Вижівка

вул.Ковельська, Грушевського, Володимирська- 1б,3б,Б Хмельницького, Незалежності, Молодіжна





Турійський район



1. 10:00-15:30

Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-15:30 Туличівська с/р - школа с.Туличів

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-46 10:00-15:30 ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00с.Радовичі вул.Молодіжна, Набережна, Шкільна2. 10:00-16:00с.Милятин вул.Грицюка3. 9:00-16:00с.Н.Лішня вул. Миру, Шкільна1. 09:00 – 14:00м. Камінь – Каширський,пров.Неродів, вул.Неродів.2. 13:00 – 16:00Римо-католицька церква (каплиця, магазин, костел)м. Камінь – Каширський,пров.Неродів, вул.Неродів.1. 8:30-17:00м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівнам.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30, пров.Козацький, вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26, вул.П.Савельєвої,буд.1-271. 9:00-17:00Ков.управління освіти виконком.ПАТ" Волиньгаз "ПТМ"Ковельтепло"ТзОВ "АСТЕЛІТ"Ковельське УВКГФОП Кузьмик П.П.ФОП Дем'янчук Ю.ВФОП Кисляк Л.А.Церква ХВЕП м.Ковель, вул.Симоненка, В.Стуса2. ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-129:00-17:00 СФГ "Фасти"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Філія ДВТП"Волиньфар"СТ "Каскад-Плюс"ПАТ"Укртелеком"С/Р ЛюбитівКовельське МТМОПАТ"Укртрансгаз"Львівська філія ПрАТ"Київстар"С/Р ДроздніЛьвівська залізницяСТз ОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.М.ЦеркваПрАТ "СК "Уніка"УДП "Укрінтеравтосервіс"с.Любитівс.Воронас.Рокитницяс.Дроздніс.Воля ЛюбитівськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не наданоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул.Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище, вул.Дібрівська, Шевченка, Прилісна, 1-3,4,6, Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул.Польова, Молодіжна, Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. ЩТП-270 10:00-16:00 с Мизово вул Ковельська, Секунська2. ПЛ-10кВ Л-27-07 статистики,п п Олексюк,п п Симонюк,магазин Прим"єр,магазин Мото,ТЗОВ Вижівка. 10:00-16:00 Аптека-36, Управління смт СТ Вижівкавул.Ковельська, Грушевського, Володимирська- 1б,3б,Б Хмельницького, Незалежності, Молодіжна1. 10:00-15:30Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби2. ПЛ-0,4 кВКТП-65 Л-1,Л-2,Л-3 10:00-15:30 Туличівська с/р - школа с.Туличів3. ПЛ-0,4 кВКТП-46 10:00-15:30 ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець

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