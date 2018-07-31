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Маневичі хочуть стати містом

Маневичі хочуть стати містом
Селищу міського типу Маневичі хочуть присвоїти статус міста. Відповідне звернення до Волинської обласної ради і обласної адміністрації підготував депутат та ексголова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

Про це депутат написав на сторінці у Facebook.

Проте це рішення має прийняти Верховна рада України.

"Враховуючи, що на сьогодні і медична, і освітня субвенції враховують Маневичі як міську територію і як таких пільг для маневичан, жителів смт вже нема, тобто фактично по всіх нормативних документах жителі селищ прирівняні до міських жителів, а тому нема потреби триматись за статус селища", - написав Андрій Линдюк.

Депутат зауважив, що за головним критерієм, Маневичі вже давно мали б отримати статус міста, адже кількість жителів вже давно більше 10 тисяч. Важливо те, що населення райцентру зростає.

"Тому запитую у всіх - чи вносити це звернення у районну раду для схвалення депутатами і чи розпочинати процедуру зміни статусу селище на місто?", - резюмував ексголова Маневицької РДА.

Зазначимо, у коментарях до допису більшість користувачів підтримують ідею.


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Теги: Маневичі, статус міста, звернення, Волинська ОДА
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