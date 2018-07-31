Маневичі хочуть стати містом
Сьогодні, 16:02
Селищу міського типу Маневичі хочуть присвоїти статус міста. Відповідне звернення до Волинської обласної ради і обласної адміністрації підготував депутат та ексголова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
Про це депутат написав на сторінці у Facebook.
Проте це рішення має прийняти Верховна рада України.
"Враховуючи, що на сьогодні і медична, і освітня субвенції враховують Маневичі як міську територію і як таких пільг для маневичан, жителів смт вже нема, тобто фактично по всіх нормативних документах жителі селищ прирівняні до міських жителів, а тому нема потреби триматись за статус селища", - написав Андрій Линдюк.
Депутат зауважив, що за головним критерієм, Маневичі вже давно мали б отримати статус міста, адже кількість жителів вже давно більше 10 тисяч. Важливо те, що населення райцентру зростає.
"Тому запитую у всіх - чи вносити це звернення у районну раду для схвалення депутатами і чи розпочинати процедуру зміни статусу селище на місто?", - резюмував ексголова Маневицької РДА.
Зазначимо, у коментарях до допису більшість користувачів підтримують ідею.
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Про це депутат написав на сторінці у Facebook.
Проте це рішення має прийняти Верховна рада України.
"Враховуючи, що на сьогодні і медична, і освітня субвенції враховують Маневичі як міську територію і як таких пільг для маневичан, жителів смт вже нема, тобто фактично по всіх нормативних документах жителі селищ прирівняні до міських жителів, а тому нема потреби триматись за статус селища", - написав Андрій Линдюк.
Депутат зауважив, що за головним критерієм, Маневичі вже давно мали б отримати статус міста, адже кількість жителів вже давно більше 10 тисяч. Важливо те, що населення райцентру зростає.
"Тому запитую у всіх - чи вносити це звернення у районну раду для схвалення депутатами і чи розпочинати процедуру зміни статусу селище на місто?", - резюмував ексголова Маневицької РДА.
Зазначимо, у коментарях до допису більшість користувачів підтримують ідею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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