«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя

Іван Павлович Войтюк.



Про це йдеться на



В. о. старости Оксана Кравчук і спеціаліст Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Марія Пазюк привітали довгожителя.



Незважаючи на важку долю, дідусь не втратив оптимізму й любові до життя.



«Якби там не було, а жити хочеться!», – пролунало з уст ювіляра.



"Приєднуємося до привітань. Зичимо імениннику міцного здоров’я та благополуччя, бадьорості духу, родинного затишку та Божого Благословення. Многая літа!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 жовтня свій 90-річний ювілей святкує найстарший житель села Городище Луцького району –Про це йдеться на сайті Боратинської сільради. В. о. старостиі спеціаліст Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населенняпривітали довгожителя.Незважаючи на важку долю, дідусь не втратив оптимізму й любові до життя.«Якби там не було, а жити хочеться!», – пролунало з уст ювіляра."Приєднуємося до привітань. Зичимо імениннику міцного здоров’я та благополуччя, бадьорості духу, родинного затишку та Божого Благословення. Многая літа!", - йдеться у повідомленні.

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