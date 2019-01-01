«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя
Сьогодні, 20:19
10 жовтня свій 90-річний ювілей святкує найстарший житель села Городище Луцького району – Іван Павлович Войтюк.
Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
В. о. старости Оксана Кравчук і спеціаліст Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Марія Пазюк привітали довгожителя.
Незважаючи на важку долю, дідусь не втратив оптимізму й любові до життя.
«Якби там не було, а жити хочеться!», – пролунало з уст ювіляра.
"Приєднуємося до привітань. Зичимо імениннику міцного здоров’я та благополуччя, бадьорості духу, родинного затишку та Божого Благословення. Многая літа!", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.
В. о. старости Оксана Кравчук і спеціаліст Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Марія Пазюк привітали довгожителя.
Незважаючи на важку долю, дідусь не втратив оптимізму й любові до життя.
«Якби там не було, а жити хочеться!», – пролунало з уст ювіляра.
"Приєднуємося до привітань. Зичимо імениннику міцного здоров’я та благополуччя, бадьорості духу, родинного затишку та Божого Благословення. Многая літа!", - йдеться у повідомленні.
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