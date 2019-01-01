вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя

«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя
10 жовтня свій 90-річний ювілей святкує найстарший житель села Городище Луцького району – Іван Павлович Войтюк.

Про це йдеться на сайті Боратинської сільради.

В. о. старости Оксана Кравчук і спеціаліст Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Марія Пазюк привітали довгожителя.

Незважаючи на важку долю, дідусь не втратив оптимізму й любові до життя.

«Якби там не було, а жити хочеться!», – пролунало з уст ювіляра.

"Приєднуємося до привітань. Зичимо імениннику міцного здоров’я та благополуччя, бадьорості духу, родинного затишку та Божого Благословення. Многая літа!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боратинська ОТГ, ювілей, найстарший житель сільради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин, який створює картини зі сірників, встановив рекорд України
Сьогодні, 20:58
Відома луцька ведуча розповіла про свої секретні татуювання
Сьогодні, 20:40
«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 жовтня
Сьогодні, 20:04
Формула Штайнмаєра: позиція Волині. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя
Сьогодні, 18:05
Школа на Волині відзначила ювілей Школа на Волині відзначила ювілей
07 жовтень, 04:43
Немає спільних меж: два села хочуть, але не можуть приєднатись до громади поблизу Луцька Немає спільних меж: два села хочуть, але не можуть приєднатись до громади поблизу Луцька
20 вересень, 07:23
Має 10 внуків і 6 правнуків: бабуся з Волині відгуляла 80-річчя Має 10 внуків і 6 правнуків: бабуся з Волині відгуляла 80-річчя
16 серпень, 14:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лісівники забезпечили дровами луцький притулок для тварин
Сьогодні, 21:23
 0
Волинянин, який створює картини зі сірників, встановив рекорд України
Сьогодні, 20:58
 0
Відома луцька ведуча розповіла про свої секретні татуювання
Сьогодні, 20:40
 0
«Якби там не було, а жити хочеться», – волинянин відсвяткував 90-річчя
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 жовтня
Сьогодні, 20:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿