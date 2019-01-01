вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації

Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Спортсмени з Луцька перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації.

Традиційно змагання відбувалися з 4 по 6 жовтня в місті Замосць, що у Польщі, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Дорослі спортсмени і ветерани боролися за Кубок Європи, а спортсмени категорії чж – 12, 16, 19 років, ьрали участь у міжнародних змаганнях «Біг Хуберта». Загалом учасниками змагань були близько 90 спортсменів.

Змагання проводились в трьох видах програми: «Спринт», на діапазонах 3,5 мгц, 145 мгц.

Чемпіонами в категорії ж-12, ж-16, ж-19 стали спортсмени з Луцька: Вікторія Іщук, Аліна Лотоцька, Ольга Гупало, третє місце в категорії ч-14 виборов Дмитро Чилій. В Кубку Європи чемпіонами стали Владислав Іщук, в категорії ч-21, Андрій Заклета ч-40.

Призерами стали Ігор Долинський – ч-21 – 2 місце. Лілія Тиха в категорії ж-21. Бронзову нагороду в категорії ч – 21 здобув Вадим Павлюк.
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Сьогодні, 08:10
Людям з інвалідністю дадуть гроші на бізнес
Сьогодні, 07:05
В Україні розшукують 20 безвісти зниклих військових
Сьогодні, 06:32
Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер
Сьогодні, 05:17
Росія поверне Україні захоплені кораблі
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
23 серпень, 09:44
На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО На змагання до Луцька приїхали кращі легкоатлети країни. ФОТО
21 серпень, 17:22
Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО Лучани вибороли перше місце у турнірі з футболу серед ветеранів у Бресті. ФОТО
11 серпень, 16:16
У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади У Луцьку відбудеться Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади
28 липень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Сьогодні, 08:10
 0
Людям з інвалідністю дадуть гроші на бізнес
Сьогодні, 07:05
 0
В Україні розшукують 20 безвісти зниклих військових
Сьогодні, 06:32
 0
Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер
Сьогодні, 05:17
 0
Росія поверне Україні захоплені кораблі
Сьогодні, 04:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿