Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації

Спортсмени з Луцька перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації.Традиційно змагання відбувалися з 4 по 6 жовтня в місті Замосць, що у Польщі, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Дорослі спортсмени і ветерани боролися за Кубок Європи, а спортсмени категорії чж – 12, 16, 19 років, ьрали участь у міжнародних змаганнях «Біг Хуберта». Загалом учасниками змагань були близько 90 спортсменів.Змагання проводились в трьох видах програми: «Спринт», на діапазонах 3,5 мгц, 145 мгц.Чемпіонами в категорії ж-12, ж-16, ж-19 стали спортсмени з Луцька:, третє місце в категорії ч-14 виборов. В Кубку Європи чемпіонами стали, в категорії ч-21,ч-40.Призерами стали– ч-21 – 2 місце.в категорії ж-21. Бронзову нагороду в категорії ч – 21 здобув