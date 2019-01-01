Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Сьогодні, 08:10
Спортсмени з Луцька перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації.
Традиційно змагання відбувалися з 4 по 6 жовтня в місті Замосць, що у Польщі, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Дорослі спортсмени і ветерани боролися за Кубок Європи, а спортсмени категорії чж – 12, 16, 19 років, ьрали участь у міжнародних змаганнях «Біг Хуберта». Загалом учасниками змагань були близько 90 спортсменів.
Змагання проводились в трьох видах програми: «Спринт», на діапазонах 3,5 мгц, 145 мгц.
Чемпіонами в категорії ж-12, ж-16, ж-19 стали спортсмени з Луцька: Вікторія Іщук, Аліна Лотоцька, Ольга Гупало, третє місце в категорії ч-14 виборов Дмитро Чилій. В Кубку Європи чемпіонами стали Владислав Іщук, в категорії ч-21, Андрій Заклета ч-40.
Призерами стали Ігор Долинський – ч-21 – 2 місце. Лілія Тиха в категорії ж-21. Бронзову нагороду в категорії ч – 21 здобув Вадим Павлюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Традиційно змагання відбувалися з 4 по 6 жовтня в місті Замосць, що у Польщі, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Дорослі спортсмени і ветерани боролися за Кубок Європи, а спортсмени категорії чж – 12, 16, 19 років, ьрали участь у міжнародних змаганнях «Біг Хуберта». Загалом учасниками змагань були близько 90 спортсменів.
Змагання проводились в трьох видах програми: «Спринт», на діапазонах 3,5 мгц, 145 мгц.
Чемпіонами в категорії ж-12, ж-16, ж-19 стали спортсмени з Луцька: Вікторія Іщук, Аліна Лотоцька, Ольга Гупало, третє місце в категорії ч-14 виборов Дмитро Чилій. В Кубку Європи чемпіонами стали Владислав Іщук, в категорії ч-21, Андрій Заклета ч-40.
Призерами стали Ігор Долинський – ч-21 – 2 місце. Лілія Тиха в категорії ж-21. Бронзову нагороду в категорії ч – 21 здобув Вадим Павлюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучани стали переможцями міжнародних змагань з радіопеленгації
Сьогодні, 08:10
Людям з інвалідністю дадуть гроші на бізнес
Сьогодні, 07:05
В Україні розшукують 20 безвісти зниклих військових
Сьогодні, 06:32
Після матчу з «Волинню»: у клубі Першої ліги звільнився тренер
Сьогодні, 05:17
Росія поверне Україні захоплені кораблі
Сьогодні, 04:21