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Курс валют у Луцьку на 11 жовтня

Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.459, а продаж – 24.903.

Євро при купівлі становить – 26.799, продажу – 27.428.

Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.374.

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Теги: курс валют, Луцьк
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