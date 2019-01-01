Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.459, а продаж – 24.903.
Євро при купівлі становить – 26.799, продажу – 27.428.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.374.
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Євро при купівлі становить – 26.799, продажу – 27.428.
Курс російського рубля: купівля – 0.333, продаж – 0.391.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.800, продаж – 6.374.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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