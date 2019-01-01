Лучани просять перенести смітник, який стоїть біля архітектурної пам'ятки міста
Сьогодні, 13:10
Лучани звернулися до міськради з прохання забрати смітник у районі Старого міста.
Відповідну петицію зареєстрував Коновальчук Артем Сергійович.
Зокрема, він стоїть в кінці вулиці Лютеранській, де знаходиться будинок скульптора Голованя, неофіційно "Луцький будинок з химерами". За словами лучанина, це місце, до якого з'їжджаються туристи з усього світу, також з усієї України.
Автор петиції зауважує, смітник своїм виглядом і подекуди неприємним запахом відлякує не тільки туристів, а й псує загальний вигляд вулиці, яка пару років тому була відреставрована.
"Ну і логічно подумати за таким мала б стежити якась комісія, яка має займатися цим питанням. В першу чергу, це інфраструктура міста, в другу чергу, це туристи, які можливо більше ніколи не приїдуть до нашого міста", - резюмує лучанин.
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Відповідну петицію зареєстрував Коновальчук Артем Сергійович.
Зокрема, він стоїть в кінці вулиці Лютеранській, де знаходиться будинок скульптора Голованя, неофіційно "Луцький будинок з химерами". За словами лучанина, це місце, до якого з'їжджаються туристи з усього світу, також з усієї України.
Автор петиції зауважує, смітник своїм виглядом і подекуди неприємним запахом відлякує не тільки туристів, а й псує загальний вигляд вулиці, яка пару років тому була відреставрована.
"Ну і логічно подумати за таким мала б стежити якась комісія, яка має займатися цим питанням. В першу чергу, це інфраструктура міста, в другу чергу, це туристи, які можливо більше ніколи не приїдуть до нашого міста", - резюмує лучанин.
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