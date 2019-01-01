Президент відзначив медика-добровольця з Волині
Сьогодні, 22:24
З нагоди відзначення Дня захисника України, 77-ї річниці утворення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва, в Будинку культури Любешівської селищної ради відбувся урочистий захід.
Громада Любешівщини вшанувала мужність і звитягу своїх воїнів, які захищали та захищають кордони України, - повідомляють на сайті Любешівської РДА.
Під час урочистостей військовий комісар вручив відзнаку Президента України лейтенанту медичної служби запасу Кушнерук Тетяні Вікторівні – лікарці-інфекціоністці КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради, яка отримала нагрудні знаки «Учасник антитерористичної операції» та «Ветеран війни – учасник бойових дій».
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Громада Любешівщини вшанувала мужність і звитягу своїх воїнів, які захищали та захищають кордони України, - повідомляють на сайті Любешівської РДА.
Під час урочистостей військовий комісар вручив відзнаку Президента України лейтенанту медичної служби запасу Кушнерук Тетяні Вікторівні – лікарці-інфекціоністці КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради, яка отримала нагрудні знаки «Учасник антитерористичної операції» та «Ветеран війни – учасник бойових дій».
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