Президент відзначив медика-добровольця з Волині





Громада Любешівщини вшанувала мужність і звитягу своїх воїнів, які захищали та захищають кордони України, - повідомляють на



Під час урочистостей військовий комісар вручив відзнаку Президента України лейтенанту медичної служби запасу Кушнерук Тетяні Вікторівні – лікарці-інфекціоністці КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради, яка отримала нагрудні знаки «Учасник антитерористичної операції» та «Ветеран війни – учасник бойових дій».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відзначення Дня захисника України, 77-ї річниці утворення Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва, в Будинку культури Любешівської селищної ради відбувся урочистий захід.Громада Любешівщини вшанувала мужність і звитягу своїх воїнів, які захищали та захищають кордони України, - повідомляють на сайті Любешівської РДА.Під час урочистостей військовий комісар вручив відзнаку Президента України лейтенанту медичної служби запасу– лікарці-інфекціоністці КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради, яка отримала нагрудні знаки «Учасник антитерористичної операції» та «Ветеран війни – учасник бойових дій».

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