Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, – член Луцького міськвиконкому. ВІДЕО





Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів член Луцького міськвиконкому Ігор Алєксєєв, пише «12



На думку Ігоря Алєксєєва, і Франція, і Німеччина зацікавлені в знятті санкцій з Росії, тому що санкції б'ють не тільки по російському бюджету – обмеження товарообігу між цими країнами дзеркально б'є і по європейських фірмах.



«На моє глибоке переконання, Європі абсолютно все рівно на проблему України. Підкреслю: абсолютно. Ніхто там не переймається українською проблемою, в них є своя сорочка до свого тіла, і вони дбають про свої економічні інтереси, тільки про свої. Це відбувається завжди, і так було всю історію людства», – вважає він.



Ігор Алєксєєв переконаний, що Європа, перебуваючи зараз у стані геополітично-економічної війни з Америкою і Китаєм, дуже зацікавлена в російських ринках.



«Тому вони зараз знаходяться в такій патовій ситуації, невдобній: з однієї сторони – потрібно підтримати Україну, але, зазвичай, це відбувається висловлюванням стурбованості, не більше; з іншої сторони – дуже хочеться наростити економічний потенціал, щоб конкурувати в світі. Якщо буде хоч найменша можливість зняти санкції, зберігши обличчя, вони це зроблять миттєво і із задоволенням», – зауважив член Луцького міськвиконкому.



До того ж, зауважив Ігор Алєксєєв, Європа ввела санкції не від початку російської агресії в Україні, а лише після того, як сепаратисти збили «Боїнг» над Донбасом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, оскільки через них й сама зазнає значних економічних втрат.Про це в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на «12 каналі» розповів член Луцького міськвиконкому Ігор Алєксєєв, пише «12 Конкурент ».На думку Ігоря Алєксєєва, і Франція, і Німеччина зацікавлені в знятті санкцій з Росії, тому що санкції б'ють не тільки по російському бюджету – обмеження товарообігу між цими країнами дзеркально б'є і по європейських фірмах.«На моє глибоке переконання, Європі абсолютно все рівно на проблему України. Підкреслю: абсолютно. Ніхто там не переймається українською проблемою, в них є своя сорочка до свого тіла, і вони дбають про свої економічні інтереси, тільки про свої. Це відбувається завжди, і так було всю історію людства», – вважає він.Ігор Алєксєєв переконаний, що Європа, перебуваючи зараз у стані геополітично-економічної війни з Америкою і Китаєм, дуже зацікавлена в російських ринках.«Тому вони зараз знаходяться в такій патовій ситуації, невдобній: з однієї сторони – потрібно підтримати Україну, але, зазвичай, це відбувається висловлюванням стурбованості, не більше; з іншої сторони – дуже хочеться наростити економічний потенціал, щоб конкурувати в світі. Якщо буде хоч найменша можливість зняти санкції, зберігши обличчя, вони це зроблять миттєво і із задоволенням», – зауважив член Луцького міськвиконкому.До того ж, зауважив Ігор Алєксєєв, Європа ввела санкції не від початку російської агресії в Україні, а лише після того, як сепаратисти збили «Боїнг» над Донбасом.

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