У Ківерцях урочисто вшанували захисників України. ФОТО





Під час ходи 13 жовтня хлопці та дівчата шкільного віку поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, знаку Героям Небесної Сотні та до пам’ятника Борцям за волю України, — пише



Біля стели Героям України на меморіальному комплексі Вічної Слави у міському парку відбулося загальне покладання квітів. У заході взяли участь учасники антитерористичної операції, ветерани війн, рідні воїнів, керівництво району та міста, духовенство, представники трудових колективів підприємств, організацій та установ, депутати районної та міської рад, студентська та учнівська молодь.







Учасники заходу пройшли урочистою ходою центральними вулицями міста, після покладання квітів відбулося віче.



Перед учасниками заходу виступили перший заступник голови РДА Юліан Таранчук, голова районної ради Олександр Гурський, міський голова Володимир Жгутов, комісар Ківерцівського районного військового комісаріату Олег Алєксєєв, голова громадської організації «Спілка учасників АТО та волонтерів Ківерцівського району» Василь Озоровський.



Вони привітали усіх зі святом, відзначаючи, що День захисника України – це свято усіх, хто покликаний захищати свою Батьківщину, а також нагода згадати історичні перемоги попередніх поколінь, які своїми бойовими звершеннями здобували та відстоювали свободу та незалежність України. Побажали усім міцного здоров'я, миру, сімейного затишку та добра.



Районний військовий комісар вручив учасникам АТО відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» та висловив подяку за чесне виконання конституційного обов'язку – захист цілісності та суверенітету України.









Отримали нагороди ветерани ЗСУ та волонтери. Пам’ятні медалі «За оборону рідної держави», «За гідність та патріотизм» вручив Василь Озоровський.



Рідним загиблих в АТО ківерчан квіти шани та подяки подарували діти.



Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих Героїв, які поклали своє життя на вівтар боротьби за кращу долю для своїх дітей, за мирне небо і за соборність України.



Вітали краян із Днем захисника України свята змістовною тематичною програмою артисти та солісти РБК.



До учасників заходу звернулися настоятелі православних та католицьких громад міста.



Настоятель Ківерцівського благочиння Православної Церкви України о. Іван Семенюк спільно з духовенством відслужив молебень за захисників України та встановлення миру на нашій землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам’ятників захисникам України. Охочих запросили долучитися також до віче і панахиди.Під час ходи 13 жовтня хлопці та дівчата шкільного віку поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, знаку Героям Небесної Сотні та до пам’ятника Борцям за волю України, — пише Район.Ківерці Біля стели Героям України на меморіальному комплексі Вічної Слави у міському парку відбулося загальне покладання квітів. У заході взяли участь учасники антитерористичної операції, ветерани війн, рідні воїнів, керівництво району та міста, духовенство, представники трудових колективів підприємств, організацій та установ, депутати районної та міської рад, студентська та учнівська молодь.Учасники заходу пройшли урочистою ходою центральними вулицями міста, після покладання квітів відбулося віче.Перед учасниками заходу виступили перший заступник голови РДА, голова районної ради, міський голова, комісар Ківерцівського районного військового комісаріату, голова громадської організації «Спілка учасників АТО та волонтерів Ківерцівського району»Вони привітали усіх зі святом, відзначаючи, що День захисника України – це свято усіх, хто покликаний захищати свою Батьківщину, а також нагода згадати історичні перемоги попередніх поколінь, які своїми бойовими звершеннями здобували та відстоювали свободу та незалежність України. Побажали усім міцного здоров'я, миру, сімейного затишку та добра.Районний військовий комісар вручив учасникам АТО відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» та висловив подяку за чесне виконання конституційного обов'язку – захист цілісності та суверенітету України.Отримали нагороди ветерани ЗСУ та волонтери. Пам’ятні медалі «За оборону рідної держави», «За гідність та патріотизм» вручив Василь Озоровський.Рідним загиблих в АТО ківерчан квіти шани та подяки подарували діти.Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих Героїв, які поклали своє життя на вівтар боротьби за кращу долю для своїх дітей, за мирне небо і за соборність України.Вітали краян із Днем захисника України свята змістовною тематичною програмою артисти та солісти РБК.До учасників заходу звернулися настоятелі православних та католицьких громад міста.Настоятель Ківерцівського благочиння Православної Церкви України о.спільно з духовенством відслужив молебень за захисників України та встановлення миру на нашій землі.

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