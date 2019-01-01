Курс валют у Луцьку на 15 жовтня





Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.574.



Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.466, а продаж – 24.965.Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.574.Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.

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