Курс валют у Луцьку на 15 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.466, а продаж – 24.965.
Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.574.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
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Євро при купівлі становить – 26.817, продажу – 27.574.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.811, продаж – 6.387.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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