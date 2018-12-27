У Луцьку студенти проведуть «Ніч у бібліотеці»

У ніч з 17 на 18 жовтня відбудеться реалізація культурно-мистецького проекту «Ніч у бібліотеці».Про це повідомляють організатори.Проект реалізовують завдяки зусиллям студентів-учасників профкому Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та керівникаМісце проведення: м. Луцьк , бібліотека Східноєвропейського національного університету( вул. Винниченка, 30А).Початок : 19:00.Організатори обіцяють, що на вас чекає ніч в приємній компанії, нові знайомства та море позитивнх емоцій.В продовж ночі діятимуть різноманітні локації:- арт-фотозона, зона вражень та відгуків, зона настільних ігор, літературне кафе, зона кінопереглядів та інші.Тривалість заходу: 17 жовтня з 19:00 години до 18 жовтня 06:00 години.19:00 – 21:00 – початок, екскурсії, квести, арт-фотозони та інтерактив.21:00 – 22:30 – початок роботи акустичного проекту «Просто посиденьки» частина перша, літературного кафе.22:30 – 22:45 - перерва на кава-брейк.22:45 – 00:30 – продовження акустичного проекту «Просто посиденьки», друга частина, початок роботи зони кіно з показом соціальних короткометражок та їх обговоренням.00:30 – 00:45 - перерва на кава-брейк.00:45 – 02:30 - початок роботи літературний проект «неЛітературні посиденьки» », формат – читання улюблених книг та поезії.02:30 – 02:45 - перерва на кава-брейк.02:45 – 04:45 - змагання з настільних ігор та перегляд фільму.05:00 - 06:00 – підсумки, обговорення вражень та завершення.