Злісних боржників за воду у Луцьку лякають можливістю позбавити житла





Про це розповів директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк під час робочої наради 15 жовтня, – пише відділ



Віктор Гуменюк зазначив, що вже сформували список боржників. Із них – 140 осіб мають борг від 80 тисяч гривень. За його словами, згідно чинного законодавства, у таких осіб можуть навіть вилучити житло.



«Постійно ведеться судово-претензійна робота, але, на жаль, часто судові виконавці не можуть стягнути борг», – Зауважив, що щомісяця його підприємство втрачає 250 тисяч гривень через боржників.



Віктор Гуменюк наголосив, що варто об'єднати позивні вимоги усі комунальних підприємств в одне. За його словами, якщо споживач боргує за холодну воду, то, як показує практика, він боргує і за опалення, і за вивіз сміття, і за утримання будинків.



Депутат міської ради Андрій Козюра переконаний, що борги населення є справді проблемою, адже це значне навантаження на бюджет комунальних підприємств. За його словами, позовно-претензійну роботу необхідно проводити. По кожному боржнику має бути рішення суду. Часто державні судові виконавці не можуть стягнути заборгованість. Однак, за його словами, лучани захочуть продати житло, переоформити його чи передати у спадщину, тоді вони цього не зможуть зробити, поки не погасять заборгованість.



Перший заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що у тижневий термін мають сформувати єдиний уточнений список боржників. Потому уже будуть узгоджувати подальші кроки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже тисяча споживачів боргує комунальним підприємствам Луцька близько 44 мільйонів гривень.Про це розповів директор КП «Луцькводоканал»під час робочої наради 15 жовтня, – пише відділ інформаційної роботи міської ради.Віктор Гуменюк зазначив, що вже сформували список боржників. Із них – 140 осіб мають борг від 80 тисяч гривень. За його словами, згідно чинного законодавства, у таких осіб можуть навіть вилучити житло.«Постійно ведеться судово-претензійна робота, але, на жаль, часто судові виконавці не можуть стягнути борг», – Зауважив, що щомісяця його підприємство втрачає 250 тисяч гривень через боржників.Віктор Гуменюк наголосив, що варто об'єднати позивні вимоги усі комунальних підприємств в одне. За його словами, якщо споживач боргує за холодну воду, то, як показує практика, він боргує і за опалення, і за вивіз сміття, і за утримання будинків.Депутат міської радипереконаний, що борги населення є справді проблемою, адже це значне навантаження на бюджет комунальних підприємств. За його словами, позовно-претензійну роботу необхідно проводити. По кожному боржнику має бути рішення суду. Часто державні судові виконавці не можуть стягнути заборгованість. Однак, за його словами, лучани захочуть продати житло, переоформити його чи передати у спадщину, тоді вони цього не зможуть зробити, поки не погасять заборгованість.Перший заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що у тижневий термін мають сформувати єдиний уточнений список боржників. Потому уже будуть узгоджувати подальші кроки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію