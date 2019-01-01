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Волинь визнали регіоном із найбільшим рівнем безробіття

Волинь визнали регіоном із найбільшим рівнем безробіття
Показники 23-х мирних регіонів порівнювали за 20-ма суспільно значущими критеріями. Всі цифри брали з відомостей держстату та його територіальних органів. Зараз підсумували результати першого півріччя.

Видання «Ділова столиця» склало традиційний рейтинг голів облдержадміністрацій, – пише Конкурент.

Волинь входить у число областей, що залишаються без повноцінного керівника. З 11 червня т.в.о. голови ОДА є Олександр Киричук. За підсумками першого півріччя область має найвищий серед мирних регіонів України рівень безробіття населення працездатного віку: 11,9 %. Це в 2,3 рази вище, ніж на Харківщині, де названий показник найнижчий. До того ж Волинь увійшла в трійку регіонів, які допустили найбільше скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників: на 5 % в січні-червні (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року) і на 5,3 % за підсумками восьми місяців.

Крім того, в січні-червні область була другою знизу за динамікою експорту товарів і послуг (падіння на 10,6 %), четвертою знизу за динамікою промисловості (падіння на 4,6 %) і за загальною площею нових нежитлових будівель на 1000 жителів. Правда, в той же час Волинь увійшла до п'ятірки кращих за загальною площею нового житла на 1000 жителів і за обсягом капітальних інвестицій на душу населення, а за динамікою капінвестицій піднялася на перше місце, показавши зростання на 76 %. Більше половини всіх капінвестицій спрямовані в переробну промисловість. Можна сподіватися, що в результаті з'являться нові робочі місця для волинян і завдяки цьому проблема безробіття стане менш гострою.

Волинь визнали регіоном із найбільшим рівнем безробіття


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Теги: Волинь, безробіття, робота, ОДА, Олександр Киричук
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