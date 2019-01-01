Італійський страйк: гірники шахти «Бужанська» приєдналися до протестів
Сьогодні, 16:04
Гірники шахти «Бужанська» приєдналися до протестів, які зранку 15-жовтня розпочала шахта №9 «Нововолинська».
Нагадаємо, шахтарі першої зміни 9-ї відмовилися спускатися в копальню. Причина – заборгованість заробітної платні, - пише Буг.
Як розповів Андрій Пилипюк, «Бужанська» розпочала італійський страйк. На відміну від шахти №9, гірники спустилися під землю, однак працювати там не будуть.
Пилипюк зазначив, що по «Волиньвугіллю» заборгованість по зарплаті складає за такі місяці: 20% червня, 80% липня, серпень, плюс вересень.
Нагадаємо, Кабмін виділив один мільярд гривень для зарплат шахтарям. Таке рішення на засіданні ухвалив уряд України. Гроші мають бути виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік.
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Нагадаємо, шахтарі першої зміни 9-ї відмовилися спускатися в копальню. Причина – заборгованість заробітної платні, - пише Буг.
Як розповів Андрій Пилипюк, «Бужанська» розпочала італійський страйк. На відміну від шахти №9, гірники спустилися під землю, однак працювати там не будуть.
Пилипюк зазначив, що по «Волиньвугіллю» заборгованість по зарплаті складає за такі місяці: 20% червня, 80% липня, серпень, плюс вересень.
Нагадаємо, Кабмін виділив один мільярд гривень для зарплат шахтарям. Таке рішення на засіданні ухвалив уряд України. Гроші мають бути виділені в рамках підготовлених змін до державного бюджету на 2019 рік.
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