Український політв`язень оголосив голодування в Росії

Олександр Шумков, якого незаконно утримують в Росії, оголосив голодування.Він заявив, що не хоче, аби його використовувала Росія під час шантажу України на переговорах. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на повідомлення тітки політв'язня Людмили Шумкової.Жінка отримала листа від Шумкова, в якому йдеться про його намір."Щодо переговорів - я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки", - зазначив Шумков у листі.Він також повідомив, що немає ніякої реакції на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людинидо її російської колеги Тетяні Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.Шумков додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді або будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув'язнених виводять на прогулянки."У зв'язку з цим усім я прийняв рішення з завтрашнього дня (14 жовтня, - ред.) почати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, ув'язнених, на переговорах у мінському і нормандському форматах, ну, і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи і публічну заяву Денісової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші політв'язні в російських в'язницях і підтримають," - написав він.Родичка Шумкова звернулася до українського омбудсмена з проханням звернути увагу на ситуацію.Нагадаємо, Олександр Шумков - колишній охоронець екс-лідера Правого сектора Дмитра Яроша. У грудні 2018 року російський суд засудив Шумкова до чотирьох років загального режиму. Його оголосили винним за статтею про участь у діяльності екстремістської організації (ч. 2 ст. 282.2 КК РФ).