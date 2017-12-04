Поліцейські вимагають у дорожників залатати ями у Луцькому районі
Сьогодні, 20:19
Поліцейські передали дорожникам вимоги про усунення ямковості на дорогах в Луцькому районі.
Про стан автошляхі йшлося вчора, 15 жовтня, під час зустрічі керівництва Луцького відділу поліції з представниками філії Луцького райавтодору, - пише ГУНП у Волинській області.
Учасники обговорили питання вжиття заходів щодо поліпшення дорожнього покриття та усунення ямковості на проблемних ділянках автошляхів району.
Обговорили також контроль швидкісного режиму руху транспортних засобів на дорогах району. Зокрема, встановлення на трасі «Луцьк – Горохів» попереджувальних знаків про проведення фото-відео фіксації швидкості руху. На зустрічі обговорили співпрацю поліцейських та райавтодору під час осінньо-зимового періоду.
Нагадаємо, що з 1 жовтня на території області поліція проводить комплекс профілактичних заходів, спрямованих на зниження аварійності на автошляхах.
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Про стан автошляхі йшлося вчора, 15 жовтня, під час зустрічі керівництва Луцького відділу поліції з представниками філії Луцького райавтодору, - пише ГУНП у Волинській області.
Учасники обговорили питання вжиття заходів щодо поліпшення дорожнього покриття та усунення ямковості на проблемних ділянках автошляхів району.
Обговорили також контроль швидкісного режиму руху транспортних засобів на дорогах району. Зокрема, встановлення на трасі «Луцьк – Горохів» попереджувальних знаків про проведення фото-відео фіксації швидкості руху. На зустрічі обговорили співпрацю поліцейських та райавтодору під час осінньо-зимового періоду.
Нагадаємо, що з 1 жовтня на території області поліція проводить комплекс профілактичних заходів, спрямованих на зниження аварійності на автошляхах.
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