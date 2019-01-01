Перевіряють інформацію про булінг в одній зі шкіл Луцька

Поліція перевіряє інформацію про булінг в одній із луцьких шкіл.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У соціальних мережах та місцевих інтернет-виданнях оприлюднили інформацію про те, що в одній із загальноосвітніх шкіл Луцька вчителі та батьки однокласників цькують учня, бо його матір відмовилася здавати гроші в батьківській комітет.За фактом публікації співробітники Луцького відділу поліції відомості зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Інспектори ювенальної превенції проводять перевірку інформації про булінг.Нагадаємо, що відповідальність за цькування, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого визначена у ст. 173-4 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Зокрема, вона передбачає покарання у вигляді штрафів від 850грн. до 3,4 тис. грн., або громадських чи виправних робіт.