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На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень

На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень
У пункті пропуску «Ягодин» викрили вкотре спробу ввезення товарів на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДФС у Волинській області.

Так, у середу, 16 жовтня, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучили до рішення суду товари, а саме новий одяг європейських виробників загальною вартістю 1 393 152 мільйон гривень.

Покарання за вказане порушення передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.

На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень
На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень


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Теги: контрабанда, європейський одяг, митний пост
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