На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень





Про це повідомляє пресслужба ДФС у Волинській області.



Так, у середу, 16 жовтня, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучили до рішення суду товари, а саме новий одяг європейських виробників загальною вартістю 1 393 152 мільйон гривень.



Покарання за вказане порушення передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» викрили вкотре спробу ввезення товарів на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.Про це повідомляє пресслужба ДФС у Волинській області.Так, у середу, 16 жовтня, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучили до рішення суду товари, а саме новий одяг європейських виробників загальною вартістю 1 393 152 мільйон гривень.Покарання за вказане порушення передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.

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