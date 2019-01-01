На «Ягодині» митники вилучили контрабандний одяг на понад мільйон гривень
Сьогодні, 11:43
У пункті пропуску «Ягодин» викрили вкотре спробу ввезення товарів на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба ДФС у Волинській області.
Так, у середу, 16 жовтня, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучили до рішення суду товари, а саме новий одяг європейських виробників загальною вартістю 1 393 152 мільйон гривень.
Покарання за вказане порушення передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.
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Про це повідомляє пресслужба ДФС у Волинській області.
Так, у середу, 16 жовтня, працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого вилучили до рішення суду товари, а саме новий одяг європейських виробників загальною вартістю 1 393 152 мільйон гривень.
Покарання за вказане порушення передбачає конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару.
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