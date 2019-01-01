На Волині жінка і чоловік відгамселили перехожого і забрали гроші
Сьогодні, 12:45
Позавчора, 15 жовтня, у Ковелі оперативно затримали двох грабіжників - жінку та чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Близько 21 години на вулиці Ветеранів невідомі чоловік та жінка нанесли громадянину тілесні ушкодження та викрали грошові кошти.
Патрульні прибули миттєво та негайно розпочали обстежувати прилеглу територію. Неподалік виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню, на них вказав і заявник. Жінку та чоловіка затримали й доставили до міськвідділку поліції.
Учора, 16 жовтня, відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого). Тривають слідчі дії.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Близько 21 години на вулиці Ветеранів невідомі чоловік та жінка нанесли громадянину тілесні ушкодження та викрали грошові кошти.
Патрульні прибули миттєво та негайно розпочали обстежувати прилеглу територію. Неподалік виявили двох осіб, які підходили по орієнтуванню, на них вказав і заявник. Жінку та чоловіка затримали й доставили до міськвідділку поліції.
Учора, 16 жовтня, відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого). Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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