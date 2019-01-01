На Волині серед білого дня молодик пограбував дівчину
Сьогодні, 16:42
В обідню пору в центрі Нововолинська чоловік пограбував дівчину.
Інцидент трапився у четвер, 17 жовтня, - повідомляє БУГ.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поблизу Пожежної площі з рук потерпілої вирвали планшет. У результаті поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Триває слідство.
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Інцидент трапився у четвер, 17 жовтня, - повідомляє БУГ.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поблизу Пожежної площі з рук потерпілої вирвали планшет. У результаті поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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