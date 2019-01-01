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На Волині серед білого дня молодик пограбував дівчину

На Волині серед білого дня молодик пограбував дівчину
В обідню пору в центрі Нововолинська чоловік пограбував дівчину.

Інцидент трапився у четвер, 17 жовтня, - повідомляє БУГ.

Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поблизу Пожежної площі з рук потерпілої вирвали планшет. У результаті поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Триває слідство.

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, планшет
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