На Волині серед білого дня молодик пограбував дівчину





Інцидент трапився у четвер, 17 жовтня, - повідомляє



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поблизу Пожежної площі з рук потерпілої вирвали планшет. У результаті поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обідню пору в центрі Нововолинська чоловік пограбував дівчину.Інцидент трапився у четвер, 17 жовтня, - повідомляє БУГ. Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поблизу Пожежної площі з рук потерпілої вирвали планшет. У результаті поліцейські оперативно затримали 28-річного чоловіка.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.Триває слідство.

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