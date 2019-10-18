У Володимирі затримали киянина з холодною зброєю





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Предмет, зовні схожий на мисливський ніж марки “Viking Nordway” знайшли у киянина 1976 року народження.



Зазначають, житель міста Київ намагався вивезти мисливський ніж за межі України, однак цьому завадили поліцейські.



Володимир-Волинські правоохоронці проводять подальшу перевірку.

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