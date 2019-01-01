Маленька українка стала «Принцесою світу». ФОТО

Валерія Воробйова - шестирічна українка з Херсона.



Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook, - пише



Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні дівчинка отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).



У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн. В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.



Моделінгом Валерія стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу 2019", який проходив у Туреччині, перемогла- шестирічна українка з Херсона.Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook, - пише РБК-Україна. Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні дівчинка отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн. В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.Моделінгом Валерія стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.

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