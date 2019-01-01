Маленька українка стала «Принцесою світу». ФОТО
Сьогодні, 17:54
У міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу 2019", який проходив у Туреччині, перемогла Валерія Воробйова - шестирічна українка з Херсона.
Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook, - пише РБК-Україна.
Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні дівчинка отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).
У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн. В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.
Моделінгом Валерія стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.
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Про маленьку красуні розповідає UA: Херсон в Facebook, - пише РБК-Україна.
Мама дівчинки Світлана Воробйова каже, що в червні дівчинка отримала гран-прі в конкурсі "Принцеса Європи", який проходив в Коблево. Після чого дівчинку запросили на "Принцесу світу" в Кушадаси (Туреччина).
У цьому році в конкурсі з тридцятирічною історією брали участь маленькі красуні з 35-ти країн. В Туреччині дівчинка з мамою провела два тижні, під час яких знайшла багато друзів з різних країн світу.
Моделінгом Валерія стала займатися рік тому. Все почалося з дефіле в дитячому садку. А потім був конкурс "Принцеса Херсонщини", в якому дівчинка отримала перше місце.
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