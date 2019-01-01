Луцькому зоопарку – 40 років: розповіли про перших мешканців звіринця. ВІДЕО





Крім звичних для волинського клімату оленя, лами, лисиць і ведмедів у зоопарку є екзотичні лемури, тигри, леви, пелікани, примати, папуги ара. Про це йдеться в сюжеті



Розмаїття тварин поповнюється завдяки співпраці із зоопарками Варшави і Риги.



Луцький зоопарк, зі слів директорки Людмили Денисенко – на другому місці після Луцького замку за кількістю відвідування туристів у місті.



У цьому вольєрі живуть носухи, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко.



У зоопарку Людмила Денисенко почала волонтерити наприкінці 90-х. Говорить, що приносила у звіринець сухарі тваринам, які збирала у сусідів. Згодом почала тут працювати. 2013-го очолила підприємство. Каже, що сорок років тому у Луцьку був зоокуточок у складі Центрального парку імені Лесі Українки.



«На той момент були тільки тварини, ми піднімали документи, що притаманні нашому регіону. Це були олені, косулі, лисиці, вовки і, звичайно, ведмеді. Перші спроби адаптувати екзотичних тварин були у 1992-му 1994-их роках, коли привезли першого лева».



1994-го у місті створили комунальне підприємство «Луцький зоопарк».



Належні умови для звірів зробити вдалося завдяки реконструкції зоо 2015-го року, говорить директорка.



«За 10 місяців цього року зоопарку був повністю перекроєний, починаючи від огорожі, проведення комунікацій, яких до цього не було. Побудовою новітніх вольєрів для левів і ведмедів».



Годувальниця тварин Іванна Репецька роздає їжу. Для єнотів, крім основного раціону - яєць, хліба і м’яса, - має арахіс у шоколаді. Ці солодощі – рідкість.



«Зазвичай, як є вільна хвилинка, я приходжу до них. Несу фініки, родзинки горішки. З ними дуже цікаво, вони такі грайливі тваринки, вони раніше любили хапнути, а що більше я їх придобрюю, то вони добріші до мене стають».



На день на харчування потрібно близько трьох тисяч гривень, не враховуючи фруктів для екзотичних тварин. Крім того, підтримку у харчуванні надають меценати. Підприємство фінансується із міського бюджету на 60%, решту - заробляє, розповіла Людмила Денисенко.



«У Луцькому зоопарку є більше 140 видів тварин. Загальна кількість особин – біля 700 особин. У нас всіх є, починаючи від водоплавних птахів, які у нас є. Це пелікани, чапля сіра і журавель. Приємно, що ми можемо показати кілька видів декоративних тварин, таких як лемури, примати до нас повернулися. Папуги декоративні у нас є. Ми уже вміємо їх утримувати».



У зоопарку працює близько пів сотні людей. Щороку тут добудовується 2-3 вольєри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше Луцький зоопарк відзначає день народження. Цими вихідними заклад святкуватиме сорокаріччя. Нині у зоопарку 140 видів тварин.Крім звичних для волинського клімату оленя, лами, лисиць і ведмедів у зоопарку є екзотичні лемури, тигри, леви, пелікани, примати, папуги ара. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Розмаїття тварин поповнюється завдяки співпраці із зоопарками Варшави і Риги.Луцький зоопарк, зі слів директорки– на другому місці після Луцького замку за кількістю відвідування туристів у місті.У цьому вольєрі живуть носухи, розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко.У зоопарку Людмила Денисенко почала волонтерити наприкінці 90-х. Говорить, що приносила у звіринець сухарі тваринам, які збирала у сусідів. Згодом почала тут працювати. 2013-го очолила підприємство. Каже, що сорок років тому у Луцьку був зоокуточок у складі Центрального парку імені Лесі Українки.«На той момент були тільки тварини, ми піднімали документи, що притаманні нашому регіону. Це були олені, косулі, лисиці, вовки і, звичайно, ведмеді. Перші спроби адаптувати екзотичних тварин були у 1992-му 1994-их роках, коли привезли першого лева».1994-го у місті створили комунальне підприємство «Луцький зоопарк».Належні умови для звірів зробити вдалося завдяки реконструкції зоо 2015-го року, говорить директорка.«За 10 місяців цього року зоопарку був повністю перекроєний, починаючи від огорожі, проведення комунікацій, яких до цього не було. Побудовою новітніх вольєрів для левів і ведмедів».Годувальниця тваринроздає їжу. Для єнотів, крім основного раціону - яєць, хліба і м’яса, - має арахіс у шоколаді. Ці солодощі – рідкість.«Зазвичай, як є вільна хвилинка, я приходжу до них. Несу фініки, родзинки горішки. З ними дуже цікаво, вони такі грайливі тваринки, вони раніше любили хапнути, а що більше я їх придобрюю, то вони добріші до мене стають».На день на харчування потрібно близько трьох тисяч гривень, не враховуючи фруктів для екзотичних тварин. Крім того, підтримку у харчуванні надають меценати. Підприємство фінансується із міського бюджету на 60%, решту - заробляє, розповіла Людмила Денисенко.«У Луцькому зоопарку є більше 140 видів тварин. Загальна кількість особин – біля 700 особин. У нас всіх є, починаючи від водоплавних птахів, які у нас є. Це пелікани, чапля сіра і журавель. Приємно, що ми можемо показати кілька видів декоративних тварин, таких як лемури, примати до нас повернулися. Папуги декоративні у нас є. Ми уже вміємо їх утримувати».У зоопарку працює близько пів сотні людей. Щороку тут добудовується 2-3 вольєри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію