Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи з жиму лежачи, її тренував лучанин
Сьогодні, 18:56
Оксана Ведмідь з міста Дніпро стала абсолютною чемпіонкою Європи з жиму лежачи, який проходить у фінському місті Тампере.
У ваговій категорії до 52 кг спортсменка чітко відпрацювала на три спроби, завершивши свій виступ новим рекордом України- 142,5 кг, а за формулою IPF Оксана стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.
Тренував дівчину лучанин Олег Хом'як.
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У ваговій категорії до 52 кг спортсменка чітко відпрацювала на три спроби, завершивши свій виступ новим рекордом України- 142,5 кг, а за формулою IPF Оксана стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.
Тренував дівчину лучанин Олег Хом'як.
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