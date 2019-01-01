Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи з жиму лежачи, її тренував лучанин

Оксана Ведмідь з міста Дніпро стала абсолютною чемпіонкою Європи з жиму лежачи, який проходить у фінському місті Тампере.



У ваговій категорії до 52 кг спортсменка чітко відпрацювала на три спроби, завершивши свій виступ новим рекордом України- 142,5 кг, а за формулою IPF Оксана стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.



Тренував дівчину лучанин Олег Хом'як.

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