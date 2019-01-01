Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Відомий пластичний хірург та диякон Ростислав Валіхновський з Волині відправив службу у Свято-Преображенській церкві Турійська.
Про це повідомив користувач у мережі Facebook Володимир Красуля.
Благочинний Турійського округу Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Дуда подякував диякону Ростиславу Валіхновському за спільну молитву.
"Сьогодні вперше мати, Марія Антонівна Валіхновська, побачила свого сина Ростислава в дияконському облаченні на службі в храмі і не змогла стримати сльози. Вдячний син звернувся з амвону до прихожан з проханням молитись за матерів.
Материнські сльози радості, лікар-диякон, монах з Почаєва і причастя моєї доці. Ось така благодатна була сьогодні служба в Свято-Преображенській церкві Турійська", - йдеться у дописі.
Також на службі був присутній монах із Почаїва - Амвросій.
Нагадаємо, 22 травня цього року митрополит Української Православної Церкви (Московського патріархату) Онуфрій звершив над Ростиславом Валіхновським чин посвяти у диякони.
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Про це повідомив користувач у мережі Facebook Володимир Красуля.
Благочинний Турійського округу Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Дуда подякував диякону Ростиславу Валіхновському за спільну молитву.
"Сьогодні вперше мати, Марія Антонівна Валіхновська, побачила свого сина Ростислава в дияконському облаченні на службі в храмі і не змогла стримати сльози. Вдячний син звернувся з амвону до прихожан з проханням молитись за матерів.
Материнські сльози радості, лікар-диякон, монах з Почаєва і причастя моєї доці. Ось така благодатна була сьогодні служба в Свято-Преображенській церкві Турійська", - йдеться у дописі.
Також на службі був присутній монах із Почаїва - Амвросій.
Нагадаємо, 22 травня цього року митрополит Української Православної Церкви (Московського патріархату) Онуфрій звершив над Ростиславом Валіхновським чин посвяти у диякони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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