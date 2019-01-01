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Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО

Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
Відомий пластичний хірург та диякон Ростислав Валіхновський з Волині відправив службу у Свято-Преображенській церкві Турійська.

Про це повідомив користувач у мережі Facebook Володимир Красуля.

Благочинний Турійського округу Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Дуда подякував диякону Ростиславу Валіхновському за спільну молитву.

"Сьогодні вперше мати, Марія Антонівна Валіхновська, побачила свого сина Ростислава в дияконському облаченні на службі в храмі і не змогла стримати сльози. Вдячний син звернувся з амвону до прихожан з проханням молитись за матерів.

Материнські сльози радості, лікар-диякон, монах з Почаєва і причастя моєї доці. Ось така благодатна була сьогодні служба в Свято-Преображенській церкві Турійська", - йдеться у дописі.

Також на службі був присутній монах із Почаїва - Амвросій.

Нагадаємо, 22 травня цього року митрополит Української Православної Церкви (Московського патріархату) Онуфрій звершив над Ростиславом Валіхновським чин посвяти у диякони.



Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО





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Теги: Турійськ, пластичний хірург, служба, Валіхновський
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