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Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо

Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо
Волинянин Артем Сергієнко виборов «бронзу» на Відкритому Кубку України із тхеквондо ВТФ серед юніорів та кадетів у Івано-Франківську.

Змагання відбулися 19-20 жовтня, – повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Виступав Артем у категорії «кадети 37 кг». Серед учасників змагань – більш ніж 250 спортсменів із всієї країни.

Тренер переможця – Ярослав Мицюка.

Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо

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Теги: Тхеквондо, спорт, Волинь, змагання
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