Волинянин виборов «бронзу» на престижних змаганнях з тхеквондо

Артем Сергієнко виборов «бронзу» на Відкритому Кубку України із тхеквондо ВТФ серед юніорів та кадетів у Івано-Франківську.



Змагання відбулися 19-20 жовтня, – повідомляє відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.



Виступав Артем у категорії «кадети 37 кг». Серед учасників змагань – більш ніж 250 спортсменів із всієї країни.



Тренер переможця – Ярослав Мицюка.





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