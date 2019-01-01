На Волині автівка збила одного з трьох дітей, яких матір переводила на «зебрі»

Учора, 21 жовтня, на вулиці Шевченка у Ковелі автомобіль Opel Movano збив хлопчика, коли він переходив дорогу разом з мамою та ще двома її дітьми. Дитину госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19 години. За кермом автомобіля перебував 36-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річного хлопця, котрий перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу разом із матір’ю з немовлям та 8-річним братом. Усі жителі Ковеля.Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію Ковельського міськрайонного медичного об’єднання.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.