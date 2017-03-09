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Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*

Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
На межі Луцька та села Зміїнець будівельна компанія «Інвестор» нещодавно звела унікальний для нашого регіону житловий комплекс «Оріон». Він складається з чотирьох квадратних будинків, у кожному з яких – чотири двоповерхові квартири з оригінальною архітектурою і стильними фасадами. Помешканання цього ЖК давно розкупили. Частину заселилися щасливі власника нового житла. В решті готуються до заселення.

Ця локація зацікавила фотографа «Район.Луцьк» Павла Березюка, як територія для фотосесії. А темою обрав — «Сімейний відпочинок біля дому». Під час підготовки проекту найбільші труднощі виникли з пошуком моделей — не всі пари погоджувалися фотографуватися з дітьми, та й працювати з непосидючею малечею не завжди просто. Тому вирішили запросити молоду пару лучан — Дмитра Мандзюка та Яну Бренич. Оскільки дітей в пари поки нема, то вони взяли на зйомку свого чотирилапого друга — хаскі Бурана.

Погожої вересневої днини фотограф та моделі прихопили реквізит і виїхали на «Оріон». Позичили в одного з мешканців житлого комплексу гриль та взялися до справи.

Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*

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Теги: Луцьк, Оріон, Інвестор, фото
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