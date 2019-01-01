Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць





Про це інформують у кол-центрі "Волиньобленерго".



Зокрема, знеструмлення зафіксували на вулицях Рівненська, Мазепи, Щусєва, а також на проспекті Відродження.



Аварійні бригади підприємства працюють над усуненням причин аварії. Попередньо, світлопостачання обіцяють відновити до 22:00.





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