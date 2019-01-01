Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць
Сьогодні, 21:04
Одразу кілька вулиць міста залишились без світла через аварію на лінії.
Про це інформують у кол-центрі "Волиньобленерго".
Зокрема, знеструмлення зафіксували на вулицях Рівненська, Мазепи, Щусєва, а також на проспекті Відродження.
Аварійні бригади підприємства працюють над усуненням причин аварії. Попередньо, світлопостачання обіцяють відновити до 22:00.
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Про це інформують у кол-центрі "Волиньобленерго".
Зокрема, знеструмлення зафіксували на вулицях Рівненська, Мазепи, Щусєва, а також на проспекті Відродження.
Аварійні бригади підприємства працюють над усуненням причин аварії. Попередньо, світлопостачання обіцяють відновити до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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