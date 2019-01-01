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Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць

Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць
Одразу кілька вулиць міста залишились без світла через аварію на лінії.

Про це інформують у кол-центрі "Волиньобленерго".

Зокрема, знеструмлення зафіксували на вулицях Рівненська, Мазепи, Щусєва, а також на проспекті Відродження.

Аварійні бригади підприємства працюють над усуненням причин аварії. Попередньо, світлопостачання обіцяють відновити до 22:00.


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Теги: аварія, лінія, Волиньобленерго, світло, електроенергія
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