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У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст

У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст
У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Тихій мотоцикл Mustang Active зіткнувся із зустрічним автомобілем ВАЗ 2104.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 22 жовтня, по 15 годині,- інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом мотоциклу перебував 14-річний місцевий житель. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2104, під керуванням 32-річного жителя цього ж населеного пункту.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.


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Теги: аварія, Ратнівський район, мотоцикліст
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