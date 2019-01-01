У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст





Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 22 жовтня, по 15 годині,- інформує



За кермом мотоциклу перебував 14-річний місцевий житель. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2104, під керуванням 32-річного жителя цього ж населеного пункту.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Тихій мотоцикл Mustang Active зіткнувся із зустрічним автомобілем ВАЗ 2104.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 22 жовтня, по 15 годині,- інформує ГУНП у Волинській області. За кермом мотоциклу перебував 14-річний місцевий житель. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2104, під керуванням 32-річного жителя цього ж населеного пункту.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

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