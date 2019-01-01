У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12
У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Тихій мотоцикл Mustang Active зіткнувся із зустрічним автомобілем ВАЗ 2104.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 22 жовтня, по 15 годині,- інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом мотоциклу перебував 14-річний місцевий житель. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2104, під керуванням 32-річного жителя цього ж населеного пункту.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 22 жовтня, по 15 годині,- інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом мотоциклу перебував 14-річний місцевий житель. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 2104, під керуванням 32-річного жителя цього ж населеного пункту.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
18-річного хлопця, який помер у Ковелі у вересні, вбили
Сьогодні, 11:22
На кордоні з Польщею затримали чоловіка, якого розшукували волинські правоохоронці за скоєння смертельної аварії
Сьогодні, 11:15
У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12
«Луцьктепло» орендуватиме котельню за 950 тисяч гривень в місяць
Сьогодні, 11:00
Водоканал у Луцьку позбувається охоронців
Сьогодні, 10:50