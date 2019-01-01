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«Старий Луцьк» програв першу кубкову зустріч суперліговому «Запоріжжю»

«Старий Луцьк» програв першу кубкову зустріч суперліговому «Запоріжжю»
Гравці БК «Старий Луцьк» не зуміли перемогти команду Валерія Плеханова у Кубку України, однак добре провели кінцівку гри.

Зустріч відбулася 23 жовтня у Запоріжжі, - повідомляє прес-служба БК «Старий Луцьк».

Вже зі старту поєдинку було очевидно, що господарі майданчику спробують нав’язати наші команді свою гру.Широка ротація, швидкі комбінації та переходи з оборони в атаку – лучани прийняли бій, але клас та досвід гравців давав перевагу саме команді у білих майках. «Старий Луцьк» намагався жорстко захищатися, але арбітри часто фіксували фоли, а запоріжці виходили на лінію штрафних.

Протягом перших чотирьох-п’яти хвилин волинянам вдавалося на рівних обмінюватися результативними атаками із іменитими суперниками. Особливо активним в ці хвилини був Швагринський, який дуже непогано виглядав у «фарбі» навіть на фоні габаритнішого Буца. Ситуативно в нашій команді проходили «пікенроли», однак представник Суперліги швидко продемонстрував, хто вдома господар і вирвався в рахунку. «Білих» повів за собою Нємцу, який минулий сезон провів у сусідньому Рівному. Перша чверть завершилася переконливою перевагою Запоріжжя 15-29.

Друга чверть складалася для нас ще важче. Вже у цій десятихвилинці четвертий фол отримав лідер лучан на старті поєдинку Дмитро Швагринський. Фолили і суперники, але наші гравці кидали штрафні не завжди впевнено, та й рідше влучали з гри, зумівши набрати за 10 хвилин всього 9 очок. Перед великою перервою на табло горіло 24-54.

Після перерви в підопічних Журжія полетіло з дальньої відстані: влучали Федчук та Бедлінський. Тим не менш,не мовчав і американський «десант» номінальних господарів. Свою гру знайшов і Липовцев, який покинув «Харківські Соколи» та доєднався до команди Плеханова на правах «трай-ауту». Перед останньою десятихвилинкою рахунок був 40-73.

Четверта чверть стала подарунком для нейтральних вболівальників та кращим ігровим відрізком для «Старого Луцька». У «білих» впевненість в своїх силах відчув Буц, який господарював у трьохсекундній зоні. В лучан активним був Коцько, влучали і Дейна, Федчук та Швагринський. Загалом, наша команда була результативнішою в чверті, але поступилася у першій грі 62-89.

Відзначаємо в складі лучан Володимира Коцька(16 очок, 6 підбирань. 5 передач) та дабл-дабл Швагринського(15 очок. 14 підбирань). Завтра о 14:00 команди зіграють ще один матч, який також відбудеться в Запоріжжі.

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Теги: Луцьк, баскетбол
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