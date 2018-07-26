На Волині розшукують 19-річного юнака
Сьогодні, 10:40
Співробітники Луцького районного відділення поліції встановлюють місцезнаходження Твердохліба Дмитра Олександровича, 25 жовтня 1999 року народження, жителя села Підгайці.
Хлопець 9 жовтня цього року вийшов з дому, мав намір їхати в Луцьк. На даний час його місцезнаходження невідоме, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: ріст 176 см., худощавої тіло будови, волосся темно русе.
Був одягнений: сіра куртка, голубі джинси, бордові кеди.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 099-230-15-88 або на лінію «102».
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Хлопець 9 жовтня цього року вийшов з дому, мав намір їхати в Луцьк. На даний час його місцезнаходження невідоме, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: ріст 176 см., худощавої тіло будови, волосся темно русе.
Був одягнений: сіра куртка, голубі джинси, бордові кеди.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 099-230-15-88 або на лінію «102».
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