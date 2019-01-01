Комунальники Луцька придумали, як боротися з опалим листям на вулицях міста





Про це йдеться на



Для того, щоб полегшити та прискорити процес прибирання вулиць за кошти міської ради (65 тисяч гривень) придбали спеціальний насос, що замінить роботу багатьох двірників.



Механізм встановили на автомобіль, що розпочав свій об’їзд на початку жовтня із вулиці Дубнівської. Відтоді він працює цілодобово.



Повідомляють, за одну зміну є можливість зібрати близько трьох автомобілів листя, місткість одного — 8 кубічних метрів. Завдяки модульності системи її можна встановити і на більш місткий автомобіль.



Усе зібране листя відправлять на сміттєвий полігон в селі Брище.













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