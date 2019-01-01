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"Можливо, починати з олігархів?" - Тарас Шкітер щодо законів про касові апарати і кешбек

"Можливо, починати з олігархів?" - Тарас Шкітер щодо законів про касові апарати і кешбек
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів, якими на його думку мають бути закони про касові апарати та кешбек.

Під час ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 24 жовтня він наголосив, що закони про касові апарати та кешбек важливі і потрібні, однак починати треба не з малого і середнього бізнесу, - пише ІА Конкурент.

«Я хочу наголосити, що ці два законопроєкти важливі і їх потрібно впроваджувати. Але ми впевнені, що потрібно до цього дійти, а не з цього починати. Усьому свій час і своє місце. Так, звичайно, малий і середній бізнес ухиляються від податків – це є. Але починати з малого і середнього бізнесу, коли від податків ухиляються не тільки вони? І великий бізнес ухиляється від податків, і олігархи ухиляються від податків. Можливо, варто почати з них, а потім прийти до малого бізнесу, коли все вдасться?» – зазначив він.

Гості студії підтримали Тараса Шкітера. Зокрема, голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов зауважив, що спершу треба перекривати потоки, викривати контрабанді схеми, а потім перейти й до малого і середнього бізнесу.

Депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук запевнив, що передусім починати регулювання треба з митниці і органів контролю, а не з бізнесу. Також він наголосив, що обов'язковим має бути декларування.


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Теги: Тарас Шкітер, закон
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