"Можливо, починати з олігархів?" - Тарас Шкітер щодо законів про касові апарати і кешбек

Тарас Шкітер розповів, якими на його думку мають бути закони про касові апарати та кешбек.



Під час ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 24 жовтня він наголосив, що закони про касові апарати та кешбек важливі і потрібні, однак починати треба не з малого і середнього бізнесу, - пише



«Я хочу наголосити, що ці два законопроєкти важливі і їх потрібно впроваджувати. Але ми впевнені, що потрібно до цього дійти, а не з цього починати. Усьому свій час і своє місце. Так, звичайно, малий і середній бізнес ухиляються від податків – це є. Але починати з малого і середнього бізнесу, коли від податків ухиляються не тільки вони? І великий бізнес ухиляється від податків, і олігархи ухиляються від податків. Можливо, варто почати з них, а потім прийти до малого бізнесу, коли все вдасться?» – зазначив він.



Гості студії підтримали Тараса Шкітера. Зокрема, голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов зауважив, що спершу треба перекривати потоки, викривати контрабанді схеми, а потім перейти й до малого і середнього бізнесу.



Депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук запевнив, що передусім починати регулювання треба з митниці і органів контролю, а не з бізнесу. Також він наголосив, що обов'язковим має бути декларування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»розповів, якими на його думку мають бути закони про касові апарати та кешбек.Під час ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 24 жовтня він наголосив, що закони про касові апарати та кешбек важливі і потрібні, однак починати треба не з малого і середнього бізнесу, - пише ІА Конкурент. «Я хочу наголосити, що ці два законопроєкти важливі і їх потрібно впроваджувати. Але ми впевнені, що потрібно до цього дійти, а не з цього починати. Усьому свій час і своє місце. Так, звичайно, малий і середній бізнес ухиляються від податків – це є. Але починати з малого і середнього бізнесу, коли від податків ухиляються не тільки вони? І великий бізнес ухиляється від податків, і олігархи ухиляються від податків. Можливо, варто почати з них, а потім прийти до малого бізнесу, коли все вдасться?» – зазначив він.Гості студії підтримали Тараса Шкітера. Зокрема, голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов зауважив, що спершу треба перекривати потоки, викривати контрабанді схеми, а потім перейти й до малого і середнього бізнесу.Депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук запевнив, що передусім починати регулювання треба з митниці і органів контролю, а не з бізнесу. Також він наголосив, що обов'язковим має бути декларування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію