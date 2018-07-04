Львів хоче проводити Олімпійські ігри





Крім цього у місті Лева хочуть проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Про це сьогодні, 24 жовтня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час відкритої зустрічі з президентом НОК України Сергієм Бубкою, - пише



«Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами, очі горять, я їм сказав, що буду з вами зустрічатись. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року. А у 2028 року ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити зимові Олімпійські ігри», — цитує Андрія Садового прес-служба Львівради.



Подавати заявки на право проведення Олімпійських ігор у 2030 році можна буде у 2020 році, і Львів візьме участь у цій боротьбі.



«Сергій Бубка зазначив, що бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним, але для цього потрібно попрацювати. Перш за все у плані розвитку інфраструктури.



На зустрічі розглянули перспективи й потенційні можливості спорудження на території Львівщини однієї із п’яти сучасних олімпійських баз європейського рівня — Західної національної бази олімпійської підготовки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місто Львів готове взяти участь у відборі кандидатів на право приймати зимові Олімпійські ігри у 2030 році.Крім цього у місті Лева хочуть проводити юнацькі зимові Олімпійські ігри 2028 року. Про це сьогодні, 24 жовтня, заявив міський голова Львовапід час відкритої зустрічі з президентом НОК України, - пише Zaxid.net «Я щойно мав зустріч з молодими львів'янами, очі горять, я їм сказав, що буду з вами зустрічатись. Сказали просити право для Львова бути містом-господарем Зимової Олімпіади 2030 року. А у 2028 року ми готові прийняти молодіжні зимові Олімпійські ігри. Ми почали цей процес, але війна ці потуги зупинила. Сьогодні треба всьому світу показати, що ми маємо право, і ми на це заслуговуємо. Ми будемо битись за це право проводити зимові Олімпійські ігри», — цитує Андрія Садового прес-служба Львівради.Подавати заявки на право проведення Олімпійських ігор у 2030 році можна буде у 2020 році, і Львів візьме участь у цій боротьбі.«Сергій Бубка зазначив, що бажання мера Львова проводити Ігри в Україні є дуже правильним, але для цього потрібно попрацювати. Перш за все у плані розвитку інфраструктури.На зустрічі розглянули перспективи й потенційні можливості спорудження на території Львівщини однієї із п’яти сучасних олімпійських баз європейського рівня — Західної національної бази олімпійської підготовки.

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