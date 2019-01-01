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Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині

Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині
На Тернопільщині розшукали зниклу на Волині 31-річну жінку.

Зазначається, що невідому жінку помітили під час нічного патрулювання працівники Бережанського відділу поліції на вулиці у райцентрі. Незнайомка погано орієнтувалася, де знаходиться та поводила себе дивно, - пише ГУНП у Тернопільській області.

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Правоохоронці доправили жінку до відділу поліції, де встановили її особу. Невідома – 31-річна мешканка Рожищенського району Волинської області.

Поліцейські повідомили про цей факт волинським колегам. Як з’ясувалося, жінку вже розшукували родичі. Через проблеми зі здоров’ям вона вже йшла з дому. На щастя, об’єктом злочинних посягань, розшукувана не стала та вже повертається додому.


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Теги: розшук, Волинь, Рожище, молода жінка, зникнення
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