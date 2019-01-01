Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині

На Тернопільщині розшукали зниклу на Волині 31-річну жінку.Зазначається, що невідому жінку помітили під час нічного патрулювання працівники Бережанського відділу поліції на вулиці у райцентрі. Незнайомка погано орієнтувалася, де знаходиться та поводила себе дивно, - пише ГУНП у Тернопільській області.Правоохоронці доправили жінку до відділу поліції, де встановили її особу. Невідома – 31-річна мешканка Рожищенського району Волинської області.Поліцейські повідомили про цей факт волинським колегам. Як з’ясувалося, жінку вже розшукували родичі. Через проблеми зі здоров’ям вона вже йшла з дому. На щастя, об’єктом злочинних посягань, розшукувана не стала та вже повертається додому.