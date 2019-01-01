Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині
Сьогодні, 15:38
На Тернопільщині розшукали зниклу на Волині 31-річну жінку.
Зазначається, що невідому жінку помітили під час нічного патрулювання працівники Бережанського відділу поліції на вулиці у райцентрі. Незнайомка погано орієнтувалася, де знаходиться та поводила себе дивно, - пише ГУНП у Тернопільській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
Правоохоронці доправили жінку до відділу поліції, де встановили її особу. Невідома – 31-річна мешканка Рожищенського району Волинської області.
Поліцейські повідомили про цей факт волинським колегам. Як з’ясувалося, жінку вже розшукували родичі. Через проблеми зі здоров’ям вона вже йшла з дому. На щастя, об’єктом злочинних посягань, розшукувана не стала та вже повертається додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що невідому жінку помітили під час нічного патрулювання працівники Бережанського відділу поліції на вулиці у райцентрі. Незнайомка погано орієнтувалася, де знаходиться та поводила себе дивно, - пише ГУНП у Тернопільській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сказала, що подзвонили з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
Правоохоронці доправили жінку до відділу поліції, де встановили її особу. Невідома – 31-річна мешканка Рожищенського району Волинської області.
Поліцейські повідомили про цей факт волинським колегам. Як з’ясувалося, жінку вже розшукували родичі. Через проблеми зі здоров’ям вона вже йшла з дому. На щастя, об’єктом злочинних посягань, розшукувана не стала та вже повертається додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські прикордонники затримали чоловіка, який у спальнику вантажівки перевозив сигарети. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Зниклу на Волині молоду жінку знайшли на Тернопільщині
Сьогодні, 15:38
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово відключать гарячу воду
Сьогодні, 15:29
Колишній волинський патрульний, якого п'яним «застукали» на роботі, оскаржує своє звільнення
Сьогодні, 15:18