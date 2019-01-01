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У Луцькому зоопарку вкрали папуг

У Луцькому зоопарку вкрали папуг
З території Луцького зоопарку вкрали зеленокрилих ара.

Про це повідомляють на сторінці зоопарку у Facebook.

На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження.

Разом із тим звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках пернатих. Вони мають особливі прикмети. І може трапитися так, що саме хтось із вас побачить охочих продати ар чи тих, хто їх придбав. Отож, у папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло.

"Хочемо вірити, що зловмисників знайдуть, і вони отримують покарання, а наші ари повернуться додому, аби знову тішити відвідувачів зоопарку", - йдеться у повідомленні.

Головне фото ілюстративне

У Луцькому зоопарку вкрали папуг


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Теги: ара, папуги, зоопарк, Луцьк, крадіжка
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не люди, це .. ідараси..
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Після розкриття злочину і повернення попуг до звіринця зробіть з ними прес-конференцію для ЗМІ. Вони про все розкажуть, папуги маю на увазі .
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