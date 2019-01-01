У Луцькому зоопарку вкрали папуг

З території Луцького зоопарку вкрали зеленокрилих ара.Про це повідомляють на сторінці зоопарку у Facebook.На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємстваі повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження.Разом із тим звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках пернатих. Вони мають особливі прикмети. І може трапитися так, що саме хтось із вас побачить охочих продати ар чи тих, хто їх придбав. Отож, у папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло."Хочемо вірити, що зловмисників знайдуть, і вони отримують покарання, а наші ари повернуться додому, аби знову тішити відвідувачів зоопарку", - йдеться у повідомленні.