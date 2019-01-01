У Луцькому зоопарку вкрали папуг
Сьогодні, 09:23
З території Луцького зоопарку вкрали зеленокрилих ара.
Про це повідомляють на сторінці зоопарку у Facebook.
На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження.
Разом із тим звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках пернатих. Вони мають особливі прикмети. І може трапитися так, що саме хтось із вас побачить охочих продати ар чи тих, хто їх придбав. Отож, у папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло.
"Хочемо вірити, що зловмисників знайдуть, і вони отримують покарання, а наші ари повернуться додому, аби знову тішити відвідувачів зоопарку", - йдеться у повідомленні.
Головне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці зоопарку у Facebook.
На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження.
Разом із тим звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти у пошуках пернатих. Вони мають особливі прикмети. І може трапитися так, що саме хтось із вас побачить охочих продати ар чи тих, хто їх придбав. Отож, у папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло.
"Хочемо вірити, що зловмисників знайдуть, і вони отримують покарання, а наші ари повернуться додому, аби знову тішити відвідувачів зоопарку", - йдеться у повідомленні.
Головне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Це не люди, це .. ідараси..
Після розкриття злочину і повернення попуг до звіринця зробіть з ними прес-конференцію для ЗМІ. Вони про все розкажуть, папуги маю на увазі .
Останні новини
29 жовтня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:25
У Луцькому зоопарку вкрали папуг
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 29 жовтня
Сьогодні, 09:14
Волиняни боргують за газ понад 390 мільйонів
Сьогодні, 09:06