вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році

Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році
У Луцьку планують витратити на проведення заходів державного, обласного, місцевого значення наступного року 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.

Найбільше грошей – 648 тисяч гривень – хочуть спрямувати на проведення Дня міста. Святкування професійних свят «влетить» бюджету у 203 тисячі гривень, ювілейних дат – 105 тисяч, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни – 100 тисяч, придбання цінних подарунків – 100 тисяч.

По тисячі гривень витратять, наприклад, на відзначення річниці від дня народження Степана Бандери, Дня соборності України, Дня Конституції України, Дня пам'яті Лесі Українки тощо.
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свята, гроші, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Київщині підліток розбився на джипі батьків
Сьогодні, 18:40
Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році
Сьогодні, 18:20
У Боратині продають будинок: є власна ділянка, гараж і 5 кімнат*
Сьогодні, 18:03
У місті на Волині школа відсвяткувала ювілей. ФОТО
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Майже половина «туристичних надходжень» Волині – з Луцька Майже половина «туристичних надходжень» Волині – з Луцька
27 жовтень, 11:20
Курс валют у Луцьку на 27 жовтня Курс валют у Луцьку на 27 жовтня
27 жовтень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
24 жовтень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
23 жовтень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
Сьогодні, 12:27
 1
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
Сьогодні, 23:23
 0
У селі під Луцьком горить мотель. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Біля Офісу Президента відбулась акція проти розведення військ
Сьогодні, 22:46
 0
Волинь отримала ще три надсучасних «швидких». ФОТО
Сьогодні, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿