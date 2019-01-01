Що і за скільки святкуватимуть у Луцьку в 2020 році





Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.



Найбільше грошей – 648 тисяч гривень – хочуть спрямувати на проведення Дня міста. Святкування професійних свят «влетить» бюджету у 203 тисячі гривень, ювілейних дат – 105 тисяч, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни – 100 тисяч, придбання цінних подарунків – 100 тисяч.



По тисячі гривень витратять, наприклад, на відзначення річниці від дня народження Степана Бандери, Дня соборності України, Дня Конституції України, Дня пам'яті Лесі Українки тощо.



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