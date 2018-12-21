У громаді на Волині обговорять питання оптимізації освітніх закладів





Про це Марія Доманська.



Захід відбудеться 30 жовтня за адресою: місто Ківерці, вул. Киричука, 1 (КЗ «Центр позашкільної освіти»).



Початок о 12 годині.



Питання до обговорення:



Чи продовжувати оптимізацію освітньої мережі Ківерцівської ОТГ?



Якими мають бути кроки оптимізації?



Учасники консультації:



- Володимир Жгутов, голова Ківерцівської ОТГ;

- представники освітніх закладів Ківерцівської ОТГ;

- представники Ківерцівської РДА;

- Олена Кузьмич, експертка Центру розвитку місцевого самоврядування у Волинській області;

- депутати Ківерцівської ОТГ

- Марія Доманська, регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області.





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