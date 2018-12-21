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У громаді на Волині обговорять питання оптимізації освітніх закладів

У громаді на Волині обговорять питання оптимізації освітніх закладів
У Ківерцях відбудеться публічна консультація із заінтересованими сторонами щодо проблеми функціонування освітньої мережі Ківерцівської ОТГ.

Про це Район.Ківерці повідомила регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області Марія Доманська.

Захід відбудеться 30 жовтня за адресою: місто Ківерці, вул. Киричука, 1 (КЗ «Центр позашкільної освіти»).

Початок о 12 годині.

Питання до обговорення:

Чи продовжувати оптимізацію освітньої мережі Ківерцівської ОТГ?

Якими мають бути кроки оптимізації?

Учасники консультації:

- Володимир Жгутов, голова Ківерцівської ОТГ;
- представники освітніх закладів Ківерцівської ОТГ;
- представники Ківерцівської РДА;
- Олена Кузьмич, експертка Центру розвитку місцевого самоврядування у Волинській області;
- депутати Ківерцівської ОТГ
- Марія Доманська, регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області.

У громаді на Волині обговорять питання оптимізації освітніх закладів

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Теги: Ківерцівська ОТГ, оптимізція, освітні заклади, обговорення
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