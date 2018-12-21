У громаді на Волині обговорять питання оптимізації освітніх закладів
Сьогодні, 07:11
У Ківерцях відбудеться публічна консультація із заінтересованими сторонами щодо проблеми функціонування освітньої мережі Ківерцівської ОТГ.
Про це Район.Ківерці повідомила регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області Марія Доманська.
Захід відбудеться 30 жовтня за адресою: місто Ківерці, вул. Киричука, 1 (КЗ «Центр позашкільної освіти»).
Початок о 12 годині.
Питання до обговорення:
Чи продовжувати оптимізацію освітньої мережі Ківерцівської ОТГ?
Якими мають бути кроки оптимізації?
Учасники консультації:
- Володимир Жгутов, голова Ківерцівської ОТГ;
- представники освітніх закладів Ківерцівської ОТГ;
- представники Ківерцівської РДА;
- Олена Кузьмич, експертка Центру розвитку місцевого самоврядування у Волинській області;
- депутати Ківерцівської ОТГ
- Марія Доманська, регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області.
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Про це Район.Ківерці повідомила регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області Марія Доманська.
Захід відбудеться 30 жовтня за адресою: місто Ківерці, вул. Киричука, 1 (КЗ «Центр позашкільної освіти»).
Початок о 12 годині.
Питання до обговорення:
Чи продовжувати оптимізацію освітньої мережі Ківерцівської ОТГ?
Якими мають бути кроки оптимізації?
Учасники консультації:
- Володимир Жгутов, голова Ківерцівської ОТГ;
- представники освітніх закладів Ківерцівської ОТГ;
- представники Ківерцівської РДА;
- Олена Кузьмич, експертка Центру розвитку місцевого самоврядування у Волинській області;
- депутати Ківерцівської ОТГ
- Марія Доманська, регіональна координаторка ГО «Центр.ЮА» у Волинській області.
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