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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 16:00
Устилузьке СТ магазин с. Коритниця, Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання ФАП с. Коритниця с. Коритниця Частково
2. 09:00 - 16:00
с. Міжлісся

Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.

Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Нововолинськ

1. 09:00-16:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 48-72, 45-67
вул.Перемоги, 2/1, 2/2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського,40

Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Рожищенський район

1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ

11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл


Старовижівський район

1 КТП- 82 10:00 - 16:00 с Лисняки вул: Дубова
2 КТП-160 10:00 -15:00. ФАП. с Мизово вул: Молодіжна,

Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

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Теги: відключення, світло, Волинь
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