Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку





Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов у коментарі



«Я сьогодні спілкувався з представниками CityCard, то в цілому вони видали більше як 7,5 тисяч карток для пільговиків», – розповів Володимир Степанов.



Нагадаємо, що видача електронних квитків для пільгових категорій населення стартувала у вівторок, 22 жовтня. Нині в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже з 11 листопада у Луцьку розрахуватися готівкою за проїзд стане неможливо. Усі пасажири повинні мати електронні квитки, які нині активно видають луцьким пільговиком. А згодом неперсоніфіковані картки могтимуть купити усі охочі.Начальник управління транспорту і зв’язкуу коментарі «Конкуренту» розповів, що видача карток пільговикам ще триває і зауважив, скільки персоніфікованих карток видали за 10 днів.«Я сьогодні спілкувався з представниками CityCard, то в цілому вони видали більше як 7,5 тисяч карток для пільговиків», – розповів Володимир Степанов.Нагадаємо, що видача електронних квитків для пільгових категорій населення стартувала у вівторок, 22 жовтня. Нині в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі: "Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька".

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