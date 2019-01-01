вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку

Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку
Вже з 11 листопада у Луцьку розрахуватися готівкою за проїзд стане неможливо. Усі пасажири повинні мати електронні квитки, які нині активно видають луцьким пільговиком. А згодом неперсоніфіковані картки могтимуть купити усі охочі.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов у коментарі «Конкуренту» розповів, що видача карток пільговикам ще триває і зауважив, скільки персоніфікованих карток видали за 10 днів.

«Я сьогодні спілкувався з представниками CityCard, то в цілому вони видали більше як 7,5 тисяч карток для пільговиків», – розповів Володимир Степанов.

Нагадаємо, що видача електронних квитків для пільгових категорій населення стартувала у вівторок, 22 жовтня. Нині в місті готуються до впровадження безготівкової системи оплати у громадському транспорті. Детальніше про е-квиток читайте у спецтемі: "Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: електронний квиток, пільговики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька
29 жовтень, 17:42
У Луцьку електронні квитки можна отримати у сервіс-центрі EVODA
29 жовтень, 13:33
Як у департаменті соцполітики та луцькому ЦНАПі видають пільгові електронні квитки
28 жовтень, 15:40
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
28 жовтень, 09:28
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Розшукують безвісти зниклого 42-річного жителя Луцького району
Сьогодні, 17:36
На Волині судитимуть працівників залізниці, які крали пальне з потягів
Сьогодні, 17:11
Розповіли, скільки уже видали електронних квитків пільговикам у Луцьку
Сьогодні, 17:01
Петро Філюк більше не очолює Волинський апеляційний суд
Сьогодні, 16:45
У Луцьку з'явився «живий» мурал «Круговорот». ФОТО*
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків У луцькому ЦНАПі почали видавати електронні квитки для пільговиків
23 жовтень, 09:56
Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька Пільговики з Прилуцької громади зможуть безкоштовно їздити у транспорті Луцька
29 жовтень, 17:42
Як у департаменті соцполітики та луцькому ЦНАПі видають пільгові електронні квитки Як у департаменті соцполітики та луцькому ЦНАПі видають пільгові електронні квитки
28 жовтень, 15:40
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
28 жовтень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію
Сьогодні, 19:29
 0
Скільки в середньому заробляють волиняни
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку
Сьогодні, 18:45
 0
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿